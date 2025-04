Prek spleta za 60 tisočakov prodajala dimastega leoparda

Dvojica je imela na dvorišču 19 mačk, med njimi karakala, dva servala in 16 hibridnih mačk. Živali so odpeljali, par pa aretirali, saj sta osumljena, da sta prodajala tudi bele tigre, pume, črne leoparde in puščavske rise.

Nadaljnja policijska preiskava je pokazala, da so odkrili le vrh ledene gore. Par je bil namreč del svetovne kriminalne organizacije, v kateri so sodelovali še drugi rejci, prevozniki in veterinarji. Obsežna operacija se je začela že marca lani.

Zasežene živali so namestili v živalski vrt na Majorki, nato jih bodo premestili v zavetišče blizu Alicanteja.

Živali so v Evropsko unijo pretihotapili z lažnimi dokumenti preko poljsko-beloruske meje. Večina živali je sicer prihajala iz Rusije, Belorusije in Ukrajine.