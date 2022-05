V Španiji splav za mladoletna dekleta spet brez soglasja staršev?

V Španiji je prostovoljni splav dovoljen do 14. tedna nosečnosti. Se bodo pa tudi po novem predlogu zakona zdravniki v tej tradicionalno rimskokatoliški državi še vedno lahko vpisali v tako imenovani register ugovornikov vesti, poroča El País. Španska ministrica za enakost Irene Montero je dejala, da morajo vladne institucije "opustiti tabuje, stigmo in krivdo glede ženskih teles".

Eden ključnih poudarkov novega zakona bi bil tudi zagotovitev treh dni plačane bolniške odsotnosti zaradi menstrualnih bolečin. Oziroma v primeru, da so te hude, do pet dni odsotnosti. To bi pokrili iz javnih financ, odsotnost delavke torej ne bi bila v breme delodajalca.

Španska vlada je ob tem sporočila še, da bo uvedla strožje omejitve glede nadomestnega materinstva, ki je v državi sicer že prepovedano. Zdaj bi šli še korak dlje in bi prepovedali oglaševanje agencij za nadomestno materinstvo. Kot menijo, je nadomestno materinstvo oblika nasilja nad ženskami. Na enak način kategorizirajo vse vrste prisilne nosečnosti, splava, sterilizacije ali kontracepcije. Z novim zakonom pa, kot je še sporočila predstavnica vlade Isabel rodriguez, želijo tudi spodbuditi razvoj hormonske kontracepcije za moške. Kot poudarjajo, kontracepcija ni samo odgovornost žensk.

Leva vlada je v Španiji prišla na oblast pred skoraj štirimi leti, pravice žensk pa je postavila za eno ključnih področij.