V Španiji do smrti pretepli nemška turista

Domnevna storilca sta se po poročanju lokalnih medijev po pretepu zaprla v hišo blizu mesta Elche in se kljub večurnim pogajanjem policiji nista prostovoljno predala. Po 20 urah so posebne policijske enote na silo vstopile v hišo in ju aretirale.

Policijo je o incidentu obvestil nek stanovalec, ki je opazil, da naj bi iz hiše odnašali nekaj, kar se mu je zdelo kot truplo. Telesi na smrt pretepenih Nemcev so policisti v ponedeljek zvečer odkrili na ulici.

Vzrok pretepa naj bi bila uporaba hiše, ki naj bi bila last prijatelja treh Nemcev. Poljaka naj bi v hiši stanovala nelegalno, Nemci pa naj bi ju poskušali izseliti, poroča španski časopis El Pais.