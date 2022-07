V Španiji druga smrtna žrtev opičjih koz

Španija je v petek poročala o prvem zabeleženem primeru smrti zaradi opičjih koz v Evropi. Tega so zabeležili v severovzhodni regiji Valencia, in sicer je okužba vodila do encefalitisa oz. vnetja možganov. Več podrobnosti o drugi smrti zaenkrat ni znanih.

Na stari celini je prav Španija tista država, ki jo je bolezen doslej najhuje prizadela. Zabeležili so 4298 primerov.

V petek je o prvi smrtni žrtvi, okuženi z opičjimi kozami, poročala tudi Brazilija. Pred tem je bolezen terjala življenja le v Afriki, od koder virus izhaja in kjer so ga leta 1970 prvič zaznali. Brazilske oblasti so sicer navedle, da je imel preminuli pacient tudi druge resne zdravstvene težave.

Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je danes opozoril, da je mogoče na stari celini ob širjenju bolezni pričakovati nove smrtne žrtve. Predstavnica WHO Europe Catherine Smallwood je pozvala k hitri prekinitvi širjenja bolezni in zaustavitvi izbruha.