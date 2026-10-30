V Španiji hitijo z identificiranjem žrtev železniške nesreče

"Vse državne službe si neomajno prizadevajo /.../, da bi sorodnikom žrtev čim prej, zanesljivo in v čim večjem obsegu posredovale informacije," je dejal Pedro Sanchez v mestu Toledo, kamor so prepeljali večino trupel.
Vodja regije Emiliano Garcia-Page pa je opozoril, da ne izključujejo možnosti, da je žrtev še več. Reševalne ekipe so namreč zbrale tudi več delnih posmrtnih ostankov, ki jih je težko identificirati.
So pa pristojni organi doslej zbrali več kot 70 prijav pogrešanih oseb s strani svojcev, številni čakajo na nove informacije v Toledu.
Med smrtnimi žrtvami so po navedbah Sancheza državljani 27 različnih držav. Vlada je že v stiku z diplomatskimi predstavništvi teh držav.
Španijo je v sredo pretresla druga nesreča hitrih vlakov letos, ko je vlak državne družbe Renfe od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo. V trčenju je umrlo najmanj 69 ljudi, več deset je bilo poškodovanih, številni huje.
Glede na prve domneve bi nesreča lahko bila posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu. Kontrolor je namreč vlaku odredil nadaljevanje poti z normalno hitrostjo, kljub temu da avtomatski varnostni sistem ni deloval in ni preveril, ali je proga prosta. Domnevni vpleteni kontrolor je izkoristil svojo pravico do molka in doslej še ni podal uradne izjave policiji, je poročala španska radiotelevizija RTVE.
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