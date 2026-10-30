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V Španiji hitijo z identificiranjem žrtev železniške nesreče

Madrid, 30. 10. 2026 14.01 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Železniška nesreča v Španiji

Španski premier Pedro Sanchez je sporočil, da pristojni hitijo z identifikacijo 69 smrtnih žrtev železniške nesreče. Številni svojci namreč še vedno čakajo na informacije o bližnjih. Je pa predsednik regije Kastilija - La Manča Emiliano Garcia-Page opozoril, da bi lahko število mrtvih še naraslo.

"Vse državne službe si neomajno prizadevajo /.../, da bi sorodnikom žrtev čim prej, zanesljivo in v čim večjem obsegu posredovale informacije," je dejal Pedro Sanchez v mestu Toledo, kamor so prepeljali večino trupel.

Vodja regije Emiliano Garcia-Page pa je opozoril, da ne izključujejo možnosti, da je žrtev še več. Reševalne ekipe so namreč zbrale tudi več delnih posmrtnih ostankov, ki jih je težko identificirati.

So pa pristojni organi doslej zbrali več kot 70 prijav pogrešanih oseb s strani svojcev, številni čakajo na nove informacije v Toledu.

Med smrtnimi žrtvami so po navedbah Sancheza državljani 27 različnih držav. Vlada je že v stiku z diplomatskimi predstavništvi teh držav.

Železniška nesreča v Španiji
Železniška nesreča v Španiji
FOTO: AP

Španijo je v sredo pretresla druga nesreča hitrih vlakov letos, ko je vlak državne družbe Renfe od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo. V trčenju je umrlo najmanj 69 ljudi, več deset je bilo poškodovanih, številni huje.

Glede na prve domneve bi nesreča lahko bila posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu. Kontrolor je namreč vlaku odredil nadaljevanje poti z normalno hitrostjo, kljub temu da avtomatski varnostni sistem ni deloval in ni preveril, ali je proga prosta. Domnevni vpleteni kontrolor je izkoristil svojo pravico do molka in doslej še ni podal uradne izjave policiji, je poročala španska radiotelevizija RTVE.

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Španija železniška nesreča žrtve vlak

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KOMENTARJI1

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koda60
30. 10. 2026 14.20
Še ena zavožena rdeča država.
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