V Španiji hitijo z identificiranjem žrtev železniške nesreče

"Vse državne službe si neomajno prizadevajo /.../, da bi sorodnikom žrtev čim prej, zanesljivo in v čim večjem obsegu posredovale informacije," je dejal Pedro Sanchez v mestu Toledo, kamor so prepeljali večino trupel.

Vodja regije Emiliano Garcia-Page pa je opozoril, da ne izključujejo možnosti, da je žrtev še več. Reševalne ekipe so namreč zbrale tudi več delnih posmrtnih ostankov, ki jih je težko identificirati.

So pa pristojni organi doslej zbrali več kot 70 prijav pogrešanih oseb s strani svojcev, številni čakajo na nove informacije v Toledu.

Med smrtnimi žrtvami so po navedbah Sancheza državljani 27 različnih držav. Vlada je že v stiku z diplomatskimi predstavništvi teh držav.