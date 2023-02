V Španiji odkrili iskanega Slovenca, domnevno povezanega z mafijo

Vozilo so čez nekaj dni izsledili, 19. januarja pa ob njem prestregli moškega. Ob identifikaciji in po preiskavi se je izkazalo, da gre za slovenskega državljana, za katerega so v Italiji izdali nalog za prijetje in je med drugim osumljen povezav z mafijsko združbo, izsiljevanja, nezakonitega nošenja orožja in vpletenosti v mednarodno trgovino z mamili.

Moškega so aretirali, španski pravosodni organi pa še niso potrdili, ali je bil že izročen italijanskim oblastem.