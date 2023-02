V Španiji potrdili zakon o bolniški ob boleči menstruaciji in samoodločanju o spolu

Z omenjenim zakonom je Španija postala ena redkih držav, kjer je za spremembo spola v osebnih dokumentih dovolj že preprosta izjava brez dodatnih zdravniških potrdil. Transspolnim osebam tako ne bo več treba predložiti zdravniških poročil o motnji spolne identitete in dokazil o dveletnem hormonskem zdravljenju, kot je veljalo doslej za odrasle.

Zakon to pravico razširja tudi na osebe, stare od 14 do 16 let, če jih v postopku spremljajo njihovi zakoniti skrbniki, in na osebe, stare od 12 do 14 let, če jim to odobri sodišče.

Ta t. i. "transspolni" zakon je eden vodilnih projektov ministrice za enakost Irene Montero iz leve stranke Podemos, koalicijske partnerice socialistov v vladi Pedra Sancheza.