V Španiji prvi domnevni primer okužbe z virusom Marburg, bolnik v izolaciji

Špansko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so moškega iz zasebne bolnišnice premestili v enoto za izolacijo v bolnišnici Fe v Valencii. Vzorce so poslali v referenčni laboratorij v Madridu, kjer bodo lahko potrdili ali zavrgli sum okužbe, poroča španski časnik El Pais. Posebna komisija na ministrstvu je medtem v petek potrdila protokol ukrepov za zgodnje odkrivanje in obvladovanje primerov virusa Marburg.

Ekvatorialna Gvineja je 13. februarja razglasila zdravstveni preplah zaradi izbruha virusa, ki je povzročil smrt devetih ljudi v provinci Kie Ntem. 16 oseb, ki so bile v stiku s pokojniki, so izolirali v bolnišnicah, okoli 4000 prebivalcem pa so odredili karanteno na domu.

Kot navaja Svetovna zdravstvena organizacija, je virus Marburg izjemno kužen in pri človeku povzroča hudo obliko hemoragične mrzlice, ki prizadene več organov in je skoraj vedno smrtna (v do 88 odstotkih primerov).

Bolezen se sprva začne s povišano telesno temperaturo, bolečinami v mišicah, glavobolom in vnetim grlom. Pri polovici bolnikov se pojavijo tudi močna slabost, bruhanje in driska. Bolezenski znaki se še okrepijo po petih oz. sedmih dneh, kar vodi v krvavitve, v kasnejših fazah pa se pojavijo še nevrološki simptomi (epileptični napadi, dezorientacija).