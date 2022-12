V Španiji še dve pisemski bombi, v tovarni orožja in letalski bazi

Špansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je paket v letalski bazi vseboval "nekakšen sumljiv mehanizem". Pri prehodu skozi skener je vsebina paketa sprožila alarme, ki so opozorili varnostne sile. Takoj so bili aktivirani ustrezni protokoli, nacionalna policija pa je prevzela analizo ovojnice, ki bi lahko bila podobna prej prestreženim. Dodatne varnostne sile so bile takoj preventivno napotene v bazo Torrejon de Ardoz vzhodno od Madrida.

Pisemsko bombo so skušali 24. novembra poslati tudi španskemu premierju Pedru Sanchezu, vendar so jo takrat prestregli. Do prestrezanja je prišlo potem ko so službe varnostnega oddelka predsedstva vlade ob pregledovanju korespondence odkrile sumljivo poštno pošiljko. Varnostna služba je nato aktivirala ustrezne protokole in po zavarovanju območja pričela z uničevanjem kuverte. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so bile zdaj skupno poslane štiri ovojnice, ki vsebujejo "pirotehnični material". Ena je eksplodirala v sredo na ukrajinskem veleposlaništvu v Madridu in ranila uslužbenca.

Notranje ministrstvo je v izjavi navedlo, da je bila pisemska bomba Sanchezu dostavljena z navadno pošto in je bila "po svojih značilnostih in vsebini podobna tistim, ki so jih prejeli ukrajinsko veleposlaništvo v Madridu, podjetje Instalaza v Zaragozi in letalska baza Torrejon".

Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je "nacionalni policiji in civilni gardi ukazalo, naj sprejmeta skrajne ukrepe za zaščito javnih uprav in zgradb, zlasti glede nadzora poštnih pošiljk."