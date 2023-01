V Španiji večdnevni nezakoniti novoletni rejv: 'Bilo je kot mesto v malem'

Skoraj celotedensko rajanje in skoraj teden dni trajajoče dogajanje je begalo prebivalce mesta in župana Fernanda Álvareza . Obiskovalci zabave niso imeli dovoljenj, v mestu so se preprosto pojavili, je dejal župan. "V mestu nas je 1200 prebivalcev. Predstavljajte si, v petek zjutraj smo se zbudili in kar naenkrat nas je bilo 5200 ljudi, do sobote pa 6000," je dejal župan, ki je stanje opisal kot kaotično.

Okoli 5000 ljudi se je 30. decembra pojavilo na nezakoniti rejv zabavi zunaj, ki se je odvijala ob malem mestecu La Peze. Nenapovedane množice veseljakov so prispele v tovornjakih in prikolicah ter na podeželju postavile šotore, stojnice s hrano in sedem glasbenih odrov le dober kilometer od središča mesta, poroča Insider.

Občina je po besedah župana že na nacionalno policijo vložila tudi pritožbo, ki je na kraj dogodka poslala okoli 30 policistov. A namesto da bi udeležence zabave pregnala in dogodek razpustila, se je odločila, da bo le bdela nad festivalom. "Raje vidimo, da se osebe razpustijo same. Uradna prekinitev bi namreč povzročila več težav," je za medije povedal predstavnik španskih organov pregona Civilne garde.

Na nezakonitem festivalu so prodajali majice, mila, hrano in pijačo. Glasba se je vrtela brez prestanka. Vstop je bil prost, prisotni pa so bili mladi iz vse Španije in tudi zahodne Evrope, vključno z Belgijci, Nizozemci in Italijani, poroča španski El País.

Da bi zaustavili množice veseljakov, ki so se valili na zabavo, je sicer policija zaprla več cest. Prav tako je nekaj oseb aretirala zaradi uporabe prepovedanih drog in upiranja oblastem.

Dogodek je medtem oglaševalo 22 glasbenih skupin, obiskovalci pa so povedali, da so za lokacijo izvedeli na način od ust do ust. So pa udeleženci zabave oblastem zagotovili, da se bo rejv zaključil v torek; Glasba je sicer v resnici potihnila v sredo, ko so udeleženci tudi pospravili šotore, delavci pa so začeli razstavljati odre. Organizator dogodka se še ni javil.

Nad samo organizacijo pa je bil navdušen celo Álvarez. "Odkrito povedano, organizirano je bilo veličastno. Bilo je kot majhno mesto. Imeli so pekarno, picerijo, trgovine z oblačili, ljudi, ki so ti pletli lase – imeli so čisto vse. Presenečen sem, da jim je uspelo vse to postaviti v le nekaj urah," je dejal.