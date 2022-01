V Španiji veter dvignil napihljiv grad, umrla osemletnica

Nesreča se je zgodila v manjšem zabaviščnem parku v mestu Mislata zahodno od Valencije. Lokalni uradniki so dejali, da je v trenutku, ko je sunek vetra dvignil napihljivo konstrukcijo, na njem poskakovalo več otrok.

Dva otroka – osem- in štiriletna deklica – sta utrpeli hude poškodbe. Veter je dvignil napihljiv grad in otroke je vrglo v zrak.

Preiskava dogodka še poteka, lokalne oblasti pa so že izključile človeško krivdo.

Obe so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Valencio. Za osemletnico so bile poškodbe prehude, štiriletnica pa še vedno ostaja v bolnišnici.

Tragedija v Španiji se je zgodila manj kot mesec dni po podobni nesreči, v kateri je v Avstraliji umrlo pet otrok. Tudi tam se je nesreča zgodila zaradi sunka vetra, ki je dvignil napihljiv grad v zrak. Pri tem so otroci padli približno deset metrov v globino. Štirje otroci so takoj umrli, eden pozneje v bolnišnici. Še štirje otroci so bili huje poškodovani.