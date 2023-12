V Španiji zasegli 11 ton kokaina v lasti albanske mafije

"V enem tednu nam je uspelo s trga odstraniti 11 ton kokaina," je na novinarski konferenci v Madridu oznanil Antonio Martinez Duarte, vodja španske policijske enote za droge in organizirani kriminal.

Zasežena mamila izvirajo iz Kolumbije, našli pa so jih v zabojnikih, ki so prispeli v pristanišča v Vigu v Galiciji in v Valencii. V sklopu prve policijske operacije so v Vigu zasegli 7,5 tone kokaina, skritega v zamrznjenih tuninih filejih. Gre za največji zaseg droge v zgodovini Galicije, regije, ki je dolgo služila kot vstopna točka v Evropo za kokain iz Latinske Amerike.

V drugi akciji so v Valencii zasegli 3,4 tone kokaina, skritega v dvojnem dnu ladijskih zabojnikov.

Od konca novembra do začetka decembra je španska policija aretirala skupno 20 ljudi. Večina je Albancev, sledijo Španci, en je Kolumbijec in en Dominikanec. Med drugim so aretirali galicijskega podjetnika, ki je ukvarjal z veleprodajo zamrznjenih rib in morskih sadežev, hkrati pa organiziral prevoz kokaina.