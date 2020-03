V Španiji zasegli 752 kilogramov droge, skrite v ogromnih marmornih blokih

Španska policija je razbila kriminalno združbo, ki je v državo tihotapila prepovedane droge. Pri tem so aretirali pet oseb ter zasegli rekordnih 752 kilogramov metamfetamina, skritega v 25-tonskih marmornih blokih.

Španska policija je razbila kriminalno združbo, ki je v državo tihotapila droge, skrite v posebnih votlinicah znotraj ogromnih marmornih blokov. Preiskavo je policija začela že avgusta lani, ko so zaznali, da slamnato podjetje uvaža 25-tonske bloke iz Mehike v špansko pristanišče Valencia, čeprav za to niso imeli potrebne infrastrukture, poroča Guardian. Začela se je skupna akcija s carinsko službo, osredotočili pa so se na pošiljko šestih blokov, ki so jih v Španijo pripeljali sredi oktobra lani.

Droge so bile skrite v ogromnih marmornih blokih. FOTO: Guardia Civil

Policisti so spremljali enega izmed blokov, ki je bil prepeljan v kamnolom v mestu La Romana. Sledile so racije, v katerih je bilo aretiranih pet ljudi, zaseženih pa 352 kilogramov metamfetamina – predvsem pa so ugotovili modus operandi tihotapcev.

"Osumljenci so izvrtali luknje v marmor, v katere so skrili 43 plastičnih paketov droge. Plastične pakete so v Mehiki vstavili v votline, nato pa so jih zapečati s smolo ter na koncu še z betonom," je v izjavi za javnost, ki jo povzema Guardianzapisala policija. Kmalu zatem so cariniki zasegli še eno pošiljko marmorja ter odkrili še en blok z izvrtanimi luknjami, ki je tokrat vseboval 400 kilogramov droge.

Policija je zasegla 752 kilogramov droge. FOTO: Guardia Civil