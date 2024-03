V Španiji zasegli več eksotičnih živali: krokodila, pitona, želve

OGLAS

V nedeljo je španski policijski oddelek Seprona Guardia Civil, ki deluje kot služba za varstvo narave, sporočil, da so v letu 2023 našli več primerkov živalskih vrst, ki so sicer zaščitene s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Zasežene španske živali FOTO: Guardia Civil Španija icon-expand

"Dva nilska krokodila, ki sta bila oba dolga okoli dva metra, so avgusta lani policisti našli na zasebni posesti v El Moraletu v provinci Alicante," so zapisali v izjavi in dodali, da lastnik ni imel uvoznega potrdila ali potrdila za vzrejo v ujetništvu. "Konec leta 2023 so v središču Alicanteja našli tudi dvometrskega burmanskega pitona. Afriško ostrogasto želvo, ki je tehtala okoli 25 kilogramov, pa so zapuščeno našli v gorovju Sierra de Oltá v Calpeju," so še zapisali v sporočilu za javnost. Med rešenimi živalmi je bilo tudi več vrst papig.

Zasežene španske živali FOTO: Guardia Civil Španija icon-expand