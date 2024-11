V Španiji znova rdeči alarm, ljudje prejeli obvestilo: 'Delujte samozaščitno'

V nekaterih delih vzhodne Španije se nadaljujejo močni in grmeči nalivi, poroča BBC. Za jug Valencie so meteorologi v strahu pred ponovnimi poplavami znova razglasili rdeči alarm. V eni uri bi lahko namreč padlo do 90 mm dežja.

V začetku dneva so sporočili, da je bil za Águilas, Mazarrón in Cartageno aktiviran regionalni načrt INUNMUR, načrt zaščite pred poplavami. V mestu Aldaia so medtem župan in lokalna policija prebivalce pozvali, naj se zatečejo v višje ležeče lege.

Tudi v delih Katalonije so prebivalci na svoje mobilne telefone prejeli vremensko opozorilo o "močnem deževju". Tamkajšnja civilna zaščita je prebivalce opozorila, naj sprejmejo "skrajne previdnostne ukrepe, se izogibajo nepotrebnim potovanjem ter potokom in drugim vodotokom".