V Španijo zvabili več kot 1000 žensk in jih izkoriščali kot spolne delavke

"Žrtve, večinoma iz Južne Amerike, so v Španijo zvabili z lažnimi ponudbami za delo," je navedla španska policija.

Namesto, da bi delale kot čistilke ali kozmetičarke, kot so jim obljubili, so žrtve pripeljali v nočne klube, kjer so jih spolno izkoriščali, je v izjavi navedla policija. Prostega časa so imele le dve uri na dan, sicer pa so bile ves čas pod video nadzorom.

Policija dodaja, da so v obsežni operaciji rešili 48 žensk, ob tem pa izvedli skoraj 50 aretacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Večino osumljencev, vključno s tremi domnevnimi vodji združbe - dvema Kolumbijkama in enim Špancem - so aretirali v bližini mesta Alicante.

Policija je navedla še, da šesterico izmed skoraj 50 aretiranih že obravnavajo v predkazenskem postopku.