V španskem parlamentu medsebojne obtožbe in kritike: kdo je kriv za napake?

"Izkušnje kažejo, da je zgodnje opozarjanje prava pot za obvladovanje močnih padavin in nenadnega povečanja pretoka rek," je ministrica še povedala poslancem v Madridu.

Od naravne katastrofe, ki je po zadnjih podatkih zahtevala najmanj 227 življenj, se desna regionalna vlada v Valencii in španska vlada medsebojno obtožujeta glede vloge pri upravljanju služb za opozarjanje in reševanje, ki so jih prizadeti v nesreči ostro kritizirali.

Predsednik regije Valencia Carlos Mazon, ki je bil po nesreči deležen številnih kritik, je nedavno priznal, da je prišlo do napak. Pri tem je bil kritičen do rdečega opozorila, ki ga je pred poplavami izdala nacionalna meteorološka agencija, češ da so se tovrstna opozorila v zadnjih desetih letih pojavila 36-krat.

Ribera je danes odgovorila, da je bilo v zadnjih petih letih od 400 opozoril o močnem deževju in nevarnosti poplav izdano le eno opozorilo rdeče stopnje. "Vendar pa nima smisla imeti vseh potrebnih informacij, če tisti, ki se mora odzvati, ne ve, kako naj to stori," je dodala.

Ribera, ki je kandidatka za podpredsednico Evropske komisije za čist, pravičen in konkurenčen prehod, se je s kritikami v zvezi s svojim delovanjem med poplavami soočila tudi na zaslišanju pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. Evropska ljudska stranka (EPP) ni hotela odobriti njenega imenovanja, dokler ne poroča španskemu parlamentu.