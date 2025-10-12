V spirali strmoglavil na plažo, za krmilom znan kaskaderski pilot

V soboto je na priljubljeno kalifornijsko plažo Huntington v vrtinčasti spirali strmoglavil helikopter. V nesreči je bilo poškodovanih pet oseb, za krmilom helikopterja pa je sedel "drzni pilot, ki je znan po svojih kaskaderskih podvigih". Kot je dejal njegov svak, so ga reševalci prepeljali v bolnišnico.

Kot so razkrili ameriški mediji, je za krmilom helikopterja, ki v soboto strmoglavil med palme na priljubljeni plaži v Kaliforniji, sedel Eric Nixon. Izkušeni in drzni pilot je sicer, kot poroča The Irish Star, znan po svojih kaskaderskih podvigih ter nevarnem hitrem in nizkem letenju.

Identiteto pilota je novinarjem potrdil njegov zet Jerry Miller, ki je dejal, da je Nixon v bolnišnici, kjer ga zdravijo zaradi več zlomov reber in poškodovanih vretenc. Oblasti sicer identitete pilota še niso potrdile. Kot poroča Daily Mail, prijatelji Nixona opisujejo kot strastnega letalca, ki je "živel in dihal za polete s helikopterjem". Tudi njegova družbena omrežja razkrivajo pilotovo strast do letenja.

