V spirali strmoglavil na plažo, za krmilom znan kaskaderski pilot

Los Angeles, 12. 10. 2025 08.36 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
8

V soboto je na priljubljeno kalifornijsko plažo Huntington v vrtinčasti spirali strmoglavil helikopter. V nesreči je bilo poškodovanih pet oseb, za krmilom helikopterja pa je sedel "drzni pilot, ki je znan po svojih kaskaderskih podvigih". Kot je dejal njegov svak, so ga reševalci prepeljali v bolnišnico.

Kot so razkrili ameriški mediji, je za krmilom helikopterja, ki v soboto strmoglavil med palme na priljubljeni plaži v Kaliforniji, sedel Eric Nixon. Izkušeni in drzni pilot je sicer, kot poroča The Irish Star, znan po svojih kaskaderskih podvigih ter nevarnem hitrem in nizkem letenju.

Identiteto pilota je novinarjem potrdil njegov zet Jerry Miller, ki je dejal, da je Nixon v bolnišnici, kjer ga zdravijo zaradi več zlomov reber in poškodovanih vretenc. Oblasti sicer identitete pilota še niso potrdile.

Kot poroča Daily Mail, prijatelji Nixona opisujejo kot strastnega letalca, ki je "živel in dihal za polete s helikopterjem".  Tudi njegova družbena omrežja razkrivajo pilotovo strast do letenja.

V nesreči, ki se je zgodila med dogodkom "Cars 'N Copters on the Coast" - priljubljenim srečanjem luksuznih in eksotičnih avtomobilov in helikopterjev, je bilo poškodovanih pet oseb. Oblasti resnosti poškodb niso razkrile, so pa potrdili, da so dve poškodvani osebi rešili iz helikopterja, ostali trije pa so bili mimoidoči na tleh. Vseh pet oseb so odpeljali v bolnišnico.

Preiskovalci trenutno ugotavljajo vzrok nesreče; o dogodku sta bila obveščena tudi Zvezna uprava za letalstvo in Nacionalni odbor za varnost v prometu.

Medtem so se na spletu razširili videoposnetki incidenta, ki prikazujejo, kako kako pilot izgubi nadzor nad helikopterjem, ki nato v spirali trešči proti tlom.

  • Regal
Ramzess
12. 10. 2025 10.26
Kakšno poveličevanje in prikazovan je v lepi luči pilota in kaskaderja, ki se tokrat ni ravno izkazal. Iskušnje niso vedno vse.
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
12. 10. 2025 10.24
Igračke bogatunov.
ODGOVORI
0 0
biggbrader
12. 10. 2025 10.08
+1
Pa so šle palme !
ODGOVORI
1 0
sivabrada
12. 10. 2025 09.40
+10
Tako to izgleda ko odpove repni rotor.
ODGOVORI
10 0
SDS_je_poden
12. 10. 2025 09.50
+2
Drži.
ODGOVORI
2 0
osservatore
12. 10. 2025 09.36
-8
Kaskaderski pilot očitno rabi še dodatne ure letenja., ker tole je bila ena šlamastika.
ODGOVORI
1 9
janez7777
12. 10. 2025 09.31
+7
Uau, rešile so ga palme!
ODGOVORI
7 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
12. 10. 2025 10.08
Palma mu je pred tem poskodovala repni rotor.
ODGOVORI
0 0
