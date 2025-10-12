V spirali strmoglavil na plažo, za krmilom znan kaskaderski pilot

Kot so razkrili ameriški mediji, je za krmilom helikopterja, ki v soboto strmoglavil med palme na priljubljeni plaži v Kaliforniji, sedel Eric Nixon. Izkušeni in drzni pilot je sicer, kot poroča The Irish Star, znan po svojih kaskaderskih podvigih ter nevarnem hitrem in nizkem letenju.
Identiteto pilota je novinarjem potrdil njegov zet Jerry Miller, ki je dejal, da je Nixon v bolnišnici, kjer ga zdravijo zaradi več zlomov reber in poškodovanih vretenc. Oblasti sicer identitete pilota še niso potrdile.
Kot poroča Daily Mail, prijatelji Nixona opisujejo kot strastnega letalca, ki je "živel in dihal za polete s helikopterjem". Tudi njegova družbena omrežja razkrivajo pilotovo strast do letenja.
V nesreči, ki se je zgodila med dogodkom "Cars 'N Copters on the Coast" - priljubljenim srečanjem luksuznih in eksotičnih avtomobilov in helikopterjev, je bilo poškodovanih pet oseb. Oblasti resnosti poškodb niso razkrile, so pa potrdili, da so dve poškodvani osebi rešili iz helikopterja, ostali trije pa so bili mimoidoči na tleh. Vseh pet oseb so odpeljali v bolnišnico.
Preiskovalci trenutno ugotavljajo vzrok nesreče; o dogodku sta bila obveščena tudi Zvezna uprava za letalstvo in Nacionalni odbor za varnost v prometu.
Medtem so se na spletu razširili videoposnetki incidenta, ki prikazujejo, kako kako pilot izgubi nadzor nad helikopterjem, ki nato v spirali trešči proti tlom.
