V Split je priplula največja letalonosilka na svetu

"Obisk v Splitu je namenjen krepitvi odnosov med ZDA in Hrvaško, ki si skupaj prizadevata za stabilnost, varnost in blaginjo v regiji. Obisk v splitskem pristanišču bo hkrati tudi priložnost, da se posadka ladje sreča s prebivalci mesta ter spozna bogato zgodovino Hrvaške," je sporočilo ameriško veleposlaništvo v Zagrebu.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford lahko prevaža do 90 letal in helikopterjev, njena celotna posadka pa šteje 4500 ljudi. V dolžino meri 330 metrov, v višino pa 76 metrov. Njena gradnja je stala 12,8 milijarde ameriških dolarjev, še dodanih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih za raziskave in razvoj.

Obisk letalonosilke na Norveškem je bil v času političnih napetosti zaradi vojne v Ukrajini deležen velike javne pozornosti. Na ruskem veleposlaništvu so ga takrat ostro kritizirali in ga označili za nelogično in škodljivo razkazovanje moči.

Šesta ameriška flota s sedežem v Neaplju izvaja celoten spekter skupnih in pomorskih operacij, pogosto v dogovoru z zavezniškimi, skupnimi in medagencijskimi partnerji, da bi spodbujali nacionalne interese in varnost ZDA ter stabilnost v Evropi in Afriki, so dodali na veleposlaništvu.