V Split priplula največja vojaška ladja na svetu

Ameriška letalonosilka je v Split priplula v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja z oboroženimi silami ZDA. Na njej je okoli 5000 članov posadke, so danes sporočili s hrvaškega obrambnega ministrstva.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford, poimenovana po 38. predsedniku ZDA, lahko prevaža do 90 letal in helikopterjev. V dolžino meri 330 metrov, v višino pa 76 metrov in ima 25 krovov. Njena gradnja je stala 12,8 milijarde ameriških dolarjev, še dodanih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih v raziskave in razvoj.

V Hrvaško je morje je prvič priplula junija 2023.