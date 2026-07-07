Zavrelo v vrsti za trajekt, posredovati je morala policija

"Razpad sistema trajekt Split–Supetar, Brač. Turisti od 14. ure naprej čakajo na trajekt, ura je 19.45 in še vedno se čaka!" nam je sinoči sporočil bralec Peter. Ugibali so, da se je morda eden od trajektov pokvaril. "Šest ur čakanja na vročini, v avtomobilih, otroci, starejši, hišni ljubljenčki ... Katastrofa!" je bil razočaran.

Gneča in prerivanje voznikov

In kot da gneča in čakanje na soncu nista dovolj, so nekateri vozniki nešportno poskušali prehiteti vrsto, kar je povzročilo nezadovoljstvo in jezo med preostalimi potniki, poroča Slobodna Dalmacija. "V splitsko pristanišče sem prispel ob 10. uri, da bi ujel trajekt za Supetar, a se do 14.07 še nisem vkrcal, saj je nekdo drug pripeljal mimo in zasedel zadnje mesto pred mano," je za Dalmacija Danas povedal eden od potnikov. Situacija je eskalirala, eden od potnikov je povedal, da je morala posadka celo začasno dvigniti klančino, da bi preprečila morebitne fizične spopade med potniki. Na kraj dogodka so poklicali policijo.

Supetar na Braču FOTO: Urša Zupan

Policija ponovno vzpostavila red

Splitska policijska uprava je potrdila, da so okoli 17.10 prejeli prijavo o težavah med vkrcanjem vozil na trajektni liniji za Brač. Po prvih informacijah je nepravilno vkrcavanje in prerivanje voznikov povzročilo zastoj pred klančino, v katerem je obtičalo približno 40 vozil. Na kraj dogodka so prispeli policisti, ki so pomagali ponovno vzpostaviti vrsto. Promet se je sčasoma normaliziral, vendar so policisti ostali na prizorišču, da bi po potrebi še naprej nudili pomoč ter zagotavljali varen potek vkrcavanja, so še povedali policisti. Družba Jadrolinija incidenta ni komentirala.

Ne gre za osamljen primer

Da potniki iz Splita, ki s trajektom potujejo na otoke, ostanejo brez mesta na njem, se sicer v glavni sezoni, sploh pa ob dneh, ko je promet izjemno povečan, večkrat zgodi. "Na pot smo se odpravili 25. junija, na praznik, in smo vozovnico za trajekt na Brač predhodno kupili na spletu. V Split smo prispeli pol ure prej, a se na trajekt ob 12. uri nismo uspeli vkrcati, ker je bil že poln. V vrsti na soncu smo nato dve uri čakali na naslednjega in še na tega smo prišli čisto, čisto zadnji. Vozniku za nami je osebje Jadrolinije pokazalo, da je konec," je svojo izkušnjo opisala naša sodelavka. Senco so v vmesnem času poiskali pod bližnjim nadstreškom, pomagala pa je tudi klima v avtomobilu.

Vozovnica za trajekt iz Splita na Brač FOTO: Jadrolinija