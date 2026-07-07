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Zavrelo v vrsti za trajekt, posredovati je morala policija

Split, 07. 07. 2026 10.08 pred 1 uro 3 min branja 57

Avtor:
U.Z.
Split

Gneča, vrivanje nekaterih voznikov v vrsto in jeza ostalih čakajočih so bili razlog za napetosti v splitskem pristanišču, ki jih je morala umiriti policija. Zavrelo je med potniki med vkrcavanjem vozil na trajekt za Supetar na Braču, medtem ko so dolgo čakali na vročini.

"Razpad sistema trajekt Split–Supetar, Brač. Turisti od 14. ure naprej čakajo na trajekt, ura je 19.45 in še vedno se čaka!" nam je sinoči sporočil bralec Peter.

Ugibali so, da se je morda eden od trajektov pokvaril. "Šest ur čakanja na vročini, v avtomobilih, otroci, starejši, hišni ljubljenčki ... Katastrofa!" je bil razočaran.

Gneča in prerivanje voznikov

In kot da gneča in čakanje na soncu nista dovolj, so nekateri vozniki nešportno poskušali prehiteti vrsto, kar je povzročilo nezadovoljstvo in jezo med preostalimi potniki, poroča Slobodna Dalmacija.

"V splitsko pristanišče sem prispel ob 10. uri, da bi ujel trajekt za Supetar, a se do 14.07 še nisem vkrcal, saj je nekdo drug pripeljal mimo in zasedel zadnje mesto pred mano," je za Dalmacija Danas povedal eden od potnikov.

Situacija je eskalirala, eden od potnikov je povedal, da je morala posadka celo začasno dvigniti klančino, da bi preprečila morebitne fizične spopade med potniki. Na kraj dogodka so poklicali policijo.

Supetar na Braču
Supetar na Braču
FOTO: Urša Zupan

Policija ponovno vzpostavila red

Splitska policijska uprava je potrdila, da so okoli 17.10 prejeli prijavo o težavah med vkrcanjem vozil na trajektni liniji za Brač. Po prvih informacijah je nepravilno vkrcavanje in prerivanje voznikov povzročilo zastoj pred klančino, v katerem je obtičalo približno 40 vozil. Na kraj dogodka so prispeli policisti, ki so pomagali ponovno vzpostaviti vrsto.

Promet se je sčasoma normaliziral, vendar so policisti ostali na prizorišču, da bi po potrebi še naprej nudili pomoč ter zagotavljali varen potek vkrcavanja, so še povedali policisti.

Družba Jadrolinija incidenta ni komentirala.

Ne gre za osamljen primer

Da potniki iz Splita, ki s trajektom potujejo na otoke, ostanejo brez mesta na njem, se sicer v glavni sezoni, sploh pa ob dneh, ko je promet izjemno povečan, večkrat zgodi.

"Na pot smo se odpravili 25. junija, na praznik, in smo vozovnico za trajekt na Brač predhodno kupili na spletu. V Split smo prispeli pol ure prej, a se na trajekt ob 12. uri nismo uspeli vkrcati, ker je bil že poln. V vrsti na soncu smo nato dve uri čakali na naslednjega in še na tega smo prišli čisto, čisto zadnji. Vozniku za nami je osebje Jadrolinije pokazalo, da je konec," je svojo izkušnjo opisala naša sodelavka. Senco so v vmesnem času poiskali pod bližnjim nadstreškom, pomagala pa je tudi klima v avtomobilu.

Vozovnica za trajekt iz Splita na Brač
Vozovnica za trajekt iz Splita na Brač
FOTO: Jadrolinija

Ob tej priložnosti velja opomniti vse, ki se na dopust odpravljate s trajektom, da vozovnico predhodno rezervirate na spletu. Ob nakupu prejmete opozorilo, da vaša vozovnica velja za dan, ne pa nujno tudi za izbrano uro. Prej ko pridete v vrsto, več je torej možnosti, da vas bo prosto mesto na trajektu počakalo.

splitsko pristanišče gneča trajekt brač prerivanje policija

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KOMENTARJI57

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Lopov975
07. 07. 2026 11.51
on line kupis karto,startas cca okol 22 ure iz slovenije,imas prazno avtocesto,voziš umirjeno,prides okoli 4.00 v split,se postavis v vrsto,malo zadremas in si na prvem trajektu. simple kot pasulj.
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+1
2 1
Pajki
07. 07. 2026 11.50
Bo trba tako kot vcasih, na morje zvecer in voznja ponoci. Ampak ste razvajeni
Odgovori
+2
3 1
Lopov975
07. 07. 2026 11.52
bravo. se popolnoma strinjam
Odgovori
+0
1 1
konstruktor
07. 07. 2026 11.49
O madona...včasih se je na trajekt za pag čakalo po deset ali več ur, pa nikomu ništa...pa avti niso mel klime še, pa bufet sam eden...
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+3
4 1
Tadeja.74
07. 07. 2026 11.48
Pred 4 leti je bila na istem mestu, identicna zgodba. Vozni red nekaj, realnost nekaj povsem drugega. Sploh ne gre za to, da se ne da pocakati, kot nekateri pisete, tud za kako uro zamude ni problem, da te pa pustijo cakati prakticno vec kot pol dneva, je pa noro. Nekateri imajo dojencke, drugi so invalidi in ja, tudi v klimi ne morejo dolgo sedeti, tretji so bolni, skratka tako obnasanje je nedopuatno. Ocitno se ni nic spremenilo in hrvatarji si prevec dovolijo. Tako da ja, ce se le da, pejte drugam pa nek si sami pjevaju moj lipi galebe. Ma dej. Tolk morja vse okrog, pa se kr tja se rine.
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+2
2 0
Mare Vesna
07. 07. 2026 11.48
Pelji si ti to gospodično na B. iz Kranja domov pa jo hvali in božaj. Sicer pa koliko pa je bila cena vozovnice pod prejšnjo vlado. Cena je bila enaka res pa je da je cena 1.5 dražja če imaš električno kolo. Gospod penzion imaš kolo za cca. 2- 3 jurčke težko pa je dati 3 € za kolo. Če pa si šel na upravno enoto uredit status penzionista je prevoz z javnim prometom po Sloveniji zastonj....
Odgovori
+2
2 0
travc
07. 07. 2026 11.48
Pa tak dopust?
Odgovori
+1
1 0
Mambo
07. 07. 2026 11.38
Dobiš barvo, še predno si prišel na plažo :)
Odgovori
+6
6 0
turkiz
07. 07. 2026 11.34
Napišite raje kaj o slovenskih železnicah in na sramotne cene za prevoz kolesa. Samo v eno smer 3€. Pa sem v penziji in je isto. V prejšnji vladi se to nebi zgodilo pa Bratuškova gor ali dol. Skratka pri takem bi v Švici padla vlada in odstop direktorja železnic...Slovenci pa kar tiho..
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+6
8 2
Mare Vesna
07. 07. 2026 11.46
Pelji si ti to gospodično na B. iz Kranja domov pa jo hvali in božaj. Sicer pa koliko pa je bila cena vozovnice pod prejšnjo vlado. Cena je bila enaka res pa je da je cena 1.5 dražja če imaš električno kolo. Gospod penzion imaš kolo za cca. 2- 3 jurčke 1.5 € je pa prevveč
Odgovori
-2
0 2
mptour
07. 07. 2026 11.30
Ubogi reveži. Betončkarji, navajeni, da imajo vedno vse pri roki. Pes je za hišo čuvat, ne za na morje vlačit. pol pa vse plaže posrane in poscane od teh ščenet. Doma bodite, če ne znate.
Odgovori
-9
5 14
mptour
07. 07. 2026 11.33
Sicer pa neodgovorno sredi dneva z dojenčki in ščeneti sredi dneva na morje. Bi bilo bolje socialno in veterino poklicat, kot policijo.
Odgovori
-2
4 6
Damzi
07. 07. 2026 11.33
zaprti oddelek te vabi.
Odgovori
+3
8 5
Bonaventura
07. 07. 2026 11.33
živalimrzneži ostanite doma !!!A mislite, da si pes ne želi ohladitve v morju ?
Odgovori
+4
7 3
zurc
07. 07. 2026 11.36
cukcki ,ena največjih mor na morju in lastniki ščenet so eni najbolj nstrpnih ljudi,lepo je označeno na plažah prepoved za pse ,ignorirajo potem se pa še jezijo na tebe in zmerjajo če samo opozoriš ,pa obstajo prav plaže za pse ,ne oni morejo vsepovsod
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-3
4 7
taft007
07. 07. 2026 11.50
Al pa naščuvajo pse na tebe, da potem bežiš po plaži v morje kjer pa te potem čaka že morski pes. In potem se ujeziš in obupaš :)
Odgovori
0 0
mptour
07. 07. 2026 11.53
Bona, če maš psa rad, ga ne vlačiš stotine kilometrov daleč v avtu in ga ne namakaš v morje. To je mučenje živali.
Odgovori
0 0
Lopov975
07. 07. 2026 11.54
ti pa si en nedonošenček. poscane pa pokozlane so plaže zarad takih kot si ti in ne zaradi psov.
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+1
1 0
Bonaventura
07. 07. 2026 11.29
najboljši način je pa z motorjem...se lahko uturiš na začetek vrste....😁
Odgovori
+3
6 3
Šestka6
07. 07. 2026 11.30
Pred mano se sigurno ne bi 😆
Odgovori
-4
2 6
zurc
07. 07. 2026 11.39
saj tudi mene moti ko pride pred menoj ampak če realno pogledaš ,saj ne zasede skoraj nobenega prostora ,ga lahko parkira tudi povprek ,ko tudi za manjši avto ni prostora ,motorji gredo trije,pa naj gredo
Odgovori
+3
3 0
Šestka6
07. 07. 2026 11.47
Točno tako ampak saj veš da moški ego mora na vsake toliko časa izbruhnit iz nas. V upanju da nas partnerka preprečuje da ne znorimo ker ko pride ena na ena v taki situaciji hitro klecnemo😂
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0 0
zurc
07. 07. 2026 11.53
bolš da hladn pir takrat odpreš
Odgovori
0 0
krjola
07. 07. 2026 11.28
da se folku sploh še da cjazt z avtom na ta brezvezen hrvaški morje...
Odgovori
+4
8 4
krjola
07. 07. 2026 11.26
in kaj imamo mi s tem?
Odgovori
+1
3 2
Bonaventura
07. 07. 2026 11.26
saj ti more počiti film...po šestih urah na soncu....
Odgovori
+7
7 0
Huki
07. 07. 2026 11.25
Ja treba ae je ponoči vstat in pridet na točno uro. Hodim na trajekt ves čas in nikol nisem čakal vec kot 10 minut.
Odgovori
+4
5 1
anamarija
07. 07. 2026 11.23
Sicer nisem vsega brala, ampak... a nimajo zdaj vsi avtomobili klime?
Odgovori
+7
9 2
Aleksei Kaar
07. 07. 2026 11.47
pa ti sedi 6 ur v avtu z otroci, ki ti najedajo....
Odgovori
-1
0 1
GAMBLER63
07. 07. 2026 11.20
Treba se informirati, za linijo Split - Supetar ni možna rezervacija...kdo prvi njegova mlada. Tudi če si kupil prek spleta. Drugo so linije za Hvar, Korčulo, Vis, Lastovo...tam te sploh ne spustijo not. Delavci Jadrolinije strogo preverjajo ure odhoda kupljenih vozovnic.
Odgovori
+10
10 0
0523
07. 07. 2026 11.20
Karta za trajekt se lahko kupi preko interneta. Če je poln, je pač poln. Ostali red pa naj naredi posadka na trajektu!
Odgovori
+11
11 0
medvescak
07. 07. 2026 11.14
Te vrste za trajekte so že 40let enake. Nobenih posodobitev. Za družine z dojenčki in invalide bi morale biti posebne vrste in bi morali imeti prednost.
Odgovori
-10
2 12
zurc
07. 07. 2026 11.16
ja seveda ,preveč si lahko privoščite ,še vedno je vse prepoceni,zato pa taka gužva ,premalo je kapacitet
Odgovori
+11
11 0
pepe007
07. 07. 2026 11.19
Družina z dojenčkom ima vso pravico premisliti, kam gre na dopust.
Odgovori
+16
16 0
zurc
07. 07. 2026 11.40
damoči lavor ,genav za srečnega dojenčka,pa ko je otrok srečen so tudi normani starši lahko srečni ali obratno
Odgovori
+1
1 0
zurc
07. 07. 2026 11.12
imam svoje stanovanje na pagu pa mi tudi na misel ne pride da grem v juliju ali avgustu na morje ,maj junij ,sebtember in oktober .nobene gužve
Odgovori
+4
6 2
JacquesThered1
07. 07. 2026 11.19
druga polovica septembra in oktobra ni nobene gužve, ker so tudi skoraj vse trgovine, restavracije in bari zaprti...
Odgovori
+6
7 1
zurc
07. 07. 2026 11.42
večje trgovine ne ,itak se pa gre na morje odpočit in malo plavat ,kakor kdo!
Odgovori
0 0
ZIPPO
07. 07. 2026 11.09
V Italiji in Španiji tega ni.In še marsikje drugje tudi ne.
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+4
5 1
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