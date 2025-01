V splitskem pristanišču z vozilom zdrsnil v morje, voznik umrl

Tragedija se je zgodila v torek malo pred 20. uro zvečer, poroča Net.hr. V trajektnem pristanišču Split je takrat moški z vozilom zapeljal v morje ter se pri tem huje poškodoval.

Moškemu so sicer na pomoč takoj priskočili ljudje, ki so bili v bližini. Za portal Dalmacija Danas je eden od očividcev povedal, da je več ljudi skočilo za vozilom v morje. Na kraj so nemudoma prispeli tudi gasilci in reševalci, a voznika so na površje uspeli potegniti šele potapljači Javne gasilske enote Split.