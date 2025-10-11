Svetli način
Tujina

Stenice v zaporih povzročile paniko in strah, policisti napovedali tožbo

Split, 11. 10. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
3

V splitskem zaporu Bilice se soočajo z množičnim pojavom stenic, ki že dolgo povzročajo težave tako zapornikom kot pravosodnim policistom. Ministrstvo za pravosodje bo začasno preselilo del zapornikov, da bodo izvedli obsežno dezinfekcijo, a sindikat pravosodnih policistov opozarja, da to ni niti približno dovolj.

Podpredsednik Sindikata pravosodne policije Jelenko Krešo je za RTL pojasnil, da težava s stenicami v Bilicah ni nova, temveč traja že dvajset let, ne da bi se v tem času resno ukrepalo. "Če bi se težava pojavila le pri tridesetih zapornikih v dvajsetih letih, bi se to že rešilo. Bojimo se, da je težava veliko večja, v sindikatu pa smo navajeni, da se vse naše težave trivializirajo in se govori, da v resnici ni tako. Reakcija je vedno pozna in pri vsem zamujamo. Ogroženi niso samo zaporniki, ampak tudi naši kolegi policisti," opozarja Krešo.

Po njegovih besedah se stenice lahko razširijo tudi izven zapora, kar bi povzročilo nove težave in stroške za deratizacijo, pa tudi stigmatizacijo zaposlenih, poroča Net.hr. "Ljudje imajo družine, otroke. Obstaja velika verjetnost, da se stenice prenesejo iz zapora v domove. To ni le higienski, ampak tudi socialni problem," dodaja.

Stenice
Stenice FOTO: Shutterstock

V zaporu Bilice so razmere po Kreševih besedah neprimerne za vzdrževanje osnovne higiene. O tem je povedal: "Zapor je dotrajan, razpokan, poln odprtin in razpok, kjer se stenice zadržujejo. Strokovnjaki pravijo, da je treba vse zapreti in dati v karanteno, da jih zatrejo." 

Sindikat razmišlja celo o pravnih korakih proti državi, saj menijo, da so policistom kršene pravice do varnih in zdravih delovnih pogojev: "Mi iz pravosodne policije bomo morali prositi za pravno pomoč, verjetno bo prišlo do tožbe, ker imamo pravico do normalnih delovnih pogojev in da naše zdravje ni ogroženo, da se nam ni treba bati za svoja življenja," je poudaril Krešo.

Zapor (slika je simbolična)
Zapor (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Iz Ministrstva za pravosodje, pristojnega za Bilice, so sporočili, da bodo del zapornikov premestili, da se lahko izvede dezinfekcija.

"Če bo prišlo do izbruha v drugih zaporih, ne vem, kako se bo to rešilo, če se v Bilicah ne rešuje že 20 let," je dejal Krešo.

JanezNovak13
11. 10. 2025 11.16
+1
"da bodo izvedli obsežno dezinfekcijo," Izvedli bodo *dezinsekcijo*. Bolj se potrudite naslednjič.
ODGOVORI
1 0
assassin911
11. 10. 2025 10.51
+3
Rešitev je premestitev na goli otok.
ODGOVORI
3 0
Cogo
11. 10. 2025 10.47
+2
pridejo n dopust v Slovenijo in to je to
ODGOVORI
2 0
