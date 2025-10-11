Stenice v zaporih povzročile paniko in strah, policisti napovedali tožbo

Podpredsednik Sindikata pravosodne policije Jelenko Krešo je za RTL pojasnil, da težava s stenicami v Bilicah ni nova, temveč traja že dvajset let, ne da bi se v tem času resno ukrepalo. "Če bi se težava pojavila le pri tridesetih zapornikih v dvajsetih letih, bi se to že rešilo. Bojimo se, da je težava veliko večja, v sindikatu pa smo navajeni, da se vse naše težave trivializirajo in se govori, da v resnici ni tako. Reakcija je vedno pozna in pri vsem zamujamo. Ogroženi niso samo zaporniki, ampak tudi naši kolegi policisti," opozarja Krešo.

Po njegovih besedah se stenice lahko razširijo tudi izven zapora, kar bi povzročilo nove težave in stroške za deratizacijo, pa tudi stigmatizacijo zaposlenih, poroča Net.hr. "Ljudje imajo družine, otroke. Obstaja velika verjetnost, da se stenice prenesejo iz zapora v domove. To ni le higienski, ampak tudi socialni problem," dodaja.