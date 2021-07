V Splitskih vratih trčila gumenjak in gliser, devet oseb poškodovanih

Policija in pomorska uprava sta na obalo pripeljali 16 oseb, ki so bile udeležene v trčenju.

Plovili sta trčili sinoči okoli 22.15, kmalu po nesreči pa sta na mesto trčenja prispela policija in plovilo luške kapitanije. Na kopno so prepeljali vseh šestnajst oseb, ki so bile na dveh plovilih. Z rešilnimi vozili so poškodovane prepeljali v splitsko bolnišnico. Po zadnjih podatkih je poškodovanih devet oseb, osem lažje, ena oseba pa huje.

"Po trenutnih podatkih je bilo na obeh plovilih 16 oseb, od tega 12 tujih državljanov," je sporočila hrvaška policija in dodala, da so ranjene prepeljali v splitsko bolnišnico, v kateri so pri eni osebi potrdili hujše telesne poškodbe.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, gre večinoma za tuje državljane, večina poškodovanih pa je utrpela praske in manjše rane po obrazu in rokah.

Gliser je bil namenjen prevozu oseb, na njem pa je bilo 12 potnikov in dva člana posadke. Na gumenjaku sta bili dve osebi.