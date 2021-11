V Splitu 54-letnik v trgovini z nožem umoril partnerko

Index.hr poroča, da so očividci povedali, da sta se moški in ženska najprej sporekla, nato pa jo je moški večkrat zabodel, "trgovinske police in tla pa so bile polne krvi". Glede na to, kar je moški med napadom kričal, so sklepali, da sta bila žrtev in morilec v zvezi, piše časnik. Po napadu z nožem pa so 54-letnika obvladali varnostnik ter nekaj mladeničev, ki so ga uspeli spraviti na tla.

Kraj dogodka so zavarovali policisti, ki preiskujejo okoliščine dogodka, na kraju pa so napadalcu tudi zaplenili nož.

Kot poroča Index, je osumljeni Željko Đekić brat moškega, ki so ga leta 1996 ubili pred splitsko diskoteko. Za umor njegovega brata je bil odgovoren poveljnik specialne enote splitskih policistov Vinko Budiša. Ta je za umor dobil štiri leta in 11 mesecev zapora, okoliščine sojenja pa naj bi bile sporne, v nepojasnjenih okoliščinah je izginilo tudi strelno orožje, s katerim je Budiša ubil Milenka Đekića. Pomembno vlogo pri sodnem procesu naj bi igrala tudi nacionalna pripadnost Đekićev, ki so hrvaški Srbi.