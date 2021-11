V Splitu brutalno pretepli prostovoljca iz skupine Split Pride

V Splitu so pretepli predstavnika skupnosti LGBTIQ+. Moški se je odločil, da bo letos še enkrat zaplaval v morju, ko sta se nanj spravili dve osebi. Ko se je moški poškodovan privlekel do telefona in poklical policijo, sta njegova napadalca pobegnila. Kot je na spletu zapisala skupina Split Pride, moškega zdaj čakajo dolgo okrevanje, fizioterapija in rehabilitacija, primer pa so že prijavili tudi policiji. Odzval se je tudi splitski župan, ki napad na prostovoljca skupine Split Pride ostro obsoja.

Skupina Split Pride je na spletu delila žalostno zgodbo, ki se je odvila pred enim tednom. Na plaži sta namreč pripadnika skupnosti LGBTIQ+ napadla in pretepla dva moška. Poškodovan se je moral nato priplaziti do mobilnega telefona, da je lahko poklical rešilca, ob čemer sta se njegova napadalca le smejala, poroča index.hr. A ko sta ugotovila, da moški kliče policijo, sta hitro pobegnila s plaže. Moški je zaradi poškodb na urgenci preležal več ur. Med drugim je imel tudi izpahnjeno koleno. Zdaj ga čakata dolgo okrevanje in fizioterapija. "Vsakič, ko se zgodi kaj takšnega, smo v šoku," so zapisali v organizaciji Split Pride. Dodali so, da so nasilje in žalitve na žalost sestavni del življenja pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ in da je to le še eden od skrajnih primerov, ko "so osebo pretepli le zato, ker lahko".

Njihovemu prostovoljcu so po napadu zagotovili tudi psihološko podporo, primer pa so prijavili policiji. "Zagreb Pride nam bo zagotovil tudi storitve svojih odvetnikov, če bodo storilci odkriti, pa jih bomo tudi tožili," še pravijo, a ob tem poudarjajo, da to ni dovolj in da se takšne stvari sploh ne bi smele dogajati. Po napadu se je odzval tudi splitski župan Ivica Puljak, ki je dejal, da homofobični napad na prostovoljca skupine Split Pride ostro obsoja. "Za nasilje in žalitve, ki so jim izpostavljeni pripadniki skupnosti LGBTIQ+, ne sme biti nobenega opravičila. Pričakujem, da bodo pristojne institucije storilca našle in ga tudi kaznovale," je dejal.