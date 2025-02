Nova 'atrakcija' v Splitu: prenosni WC postavili kar na prehodu za pešce

V središču Splita se je na prehodu za pešce pojavilo prenosno stranišče. Postavilo ga je gradbeno podjetje, ki na bližnji stavbi izvaja gradbena dela. Prenosni WC je požel veliko zanimanja, mnogi mimoidoči pa so se spraševali, kako je možno, da so ga postavili prav na tem mestu. Ovira namreč prehod za pešce, poleg tega pa ni najbolj varno mesto za opravljanje potrebe niti za delavce.

"Ustavila sem se, moram priznati, ker zares nisem verjela, da gre za stranišče. Ampak, nekdo ima genijalne ideje, kako okrasiti to mesto," pa je postavitev prenosnega stranišča komentirala Ivana.

"To je strašno, že več dni stoji tu, je v napoto mimoidočim, saj je tu prehod za pešce," je dejala Aida in dodala: "Tega ne vidiš niti v Bangladešu."

Nekateri pa so se temu pošteno nasmejali. "Mislim, da je odlično, pravzaprav je zelo vznemirljivo. Če te prime na prehodu za pešce, lahko greš takoj na WC. In ni v napoto, ni na pločniku, in varno je, saj tukaj počasi vozijo," se je pošalil Joško iz Splita.

Mnogi so se spraševali, ali ima izvajalec sploh ustrezna dovoljenja, da stranišče postavi sredi prehoda za pešce. Mestne oblasti so novinarjem RTL potrdile, da ima izvajalec dovoljenje za postavitev gradbenega odra, ne pa tudi za postavitev prenosnega stranišča.

"Komunalno redarstvo je prejelo prijavo za postavljeno prenosno stranišče, ki ni bilo vključeno v zakup javne površine. Redarji so se v okviru svojih pooblastil odpravili na teren in napisali kazen ter izvajalcu izdali nalog, da ga mora odstraniti," je po poročanju Net.hr dejala Leona Grgić, vodja upravnega oddelka za komunalne zadeve Mesta Splita.

Po tem, ko je izvajalec prejel 600 evrov visoko kazen in še eno opozorilo, je prenosno stranišče v torek popoldne tudi odstranil.