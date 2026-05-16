Tujina

V Splitu letalo s 130 potniki zdrsnilo s steze

Split, 16. 05. 2026 15.14 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.V.
Airbus A220 na Brniku

Na letališču Split se je med vzletom letala Croatia Airlines zgodila nesreča. Letalo naj bi med vzletom zapeljalo z vzletno-pristajalne steze in končalo na travnati površini. Po prvih informacijah ni poškodovanih. Razlog za nesrečo zaenkrat še ni znan.

Na letališču Split in v Croatia Airlines so potrdili, da se je vse zgodilo okoli 13.30 uri, letalo pa je bilo namenjeno v Frankfurt, poroča net.hr.

"Med vzletanjem je letalo Airbus A220 iz neznanih razlogov zapeljalo z vzletno-pristajalne steze in končalo na travnati površini. Pri tem je utrpelo škodo zaradi trčenja z navpično oznako in robnimi deli USS," navajajo v izjavi.

V tistem trenutku je bilo na letalu 132 potnikov in pet članov posadke. Vsi so bili takoj zatem varno izkrcani, tehnične službe pa si prizadevajo za odstranitev letala z vzletno-pristajalne steze. "Letališče sodeluje s HACZ in Agencijo za preiskovanje nesreč, o katerih so bili obveščeni," navajajo na splitskem letališču.

Letalska družba potrjuje, da so vsi potniki in člani posadke zdravi in da ni bil nihče poškodovan. Pravijo, da vse kaže na to, da je posadka ravnala v skladu z varnostnimi predpisi in ustavila letalo. 

"Potniki so zapustili letalo in so zdaj v stavbi potniškega terminala letališča Split, kjer jim nudijo vso potrebno podporo za nadaljevanje potovanja. Croatia Airlines je v stalnem sodelovanju z letališčem Split, pristojnimi službami in letalskimi organi," pravijo pri domači letalski družbi.

Poudarjajo, da je varnost potnikov in posadke njihova prednostna naloga, več podrobnosti pa bodo objavljenih po uradnih preverjanjih.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
16. 05. 2026 16.34
En pakna je nenadoma zablokirala...
Odgovori
0 0
Masturbator
16. 05. 2026 16.06
Oni vsa j imajo letalskega prevoznika....
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
16. 05. 2026 16.01
Pomanjkanje kerozina zaradi iranske krize?
Odgovori
+0
1 1
Aijn Prenn
16. 05. 2026 15.43
Ne enakomeren potisk motorjev??
Odgovori
-1
1 2
expost
16. 05. 2026 16.30
Prej zaviranje. Verjetno sta tik pred V1 dobila opozorilo o napaki, se odločila prekinit vzlet in je prišlo pri zaviranju do zdrsa na travo. Malo silvertejpa, pa bo :))
Odgovori
0 0
dark Cat
16. 05. 2026 15.41
Baš važno....
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
