V Splitu letalo s 130 potniki zdrsnilo s steze

"Med vzletanjem je letalo Airbus A220 iz neznanih razlogov zapeljalo z vzletno-pristajalne steze in končalo na travnati površini. Pri tem je utrpelo škodo zaradi trčenja z navpično oznako in robnimi deli USS," navajajo v izjavi.

Na letališču Split in v Croatia Airlines so potrdili, da se je vse zgodilo okoli 13.30 uri, letalo pa je bilo namenjeno v Frankfurt, poroča net.hr .

V tistem trenutku je bilo na letalu 132 potnikov in pet članov posadke. Vsi so bili takoj zatem varno izkrcani, tehnične službe pa si prizadevajo za odstranitev letala z vzletno-pristajalne steze. "Letališče sodeluje s HACZ in Agencijo za preiskovanje nesreč, o katerih so bili obveščeni," navajajo na splitskem letališču.

Letalska družba potrjuje, da so vsi potniki in člani posadke zdravi in da ni bil nihče poškodovan. Pravijo, da vse kaže na to, da je posadka ravnala v skladu z varnostnimi predpisi in ustavila letalo.

"Potniki so zapustili letalo in so zdaj v stavbi potniškega terminala letališča Split, kjer jim nudijo vso potrebno podporo za nadaljevanje potovanja. Croatia Airlines je v stalnem sodelovanju z letališčem Split, pristojnimi službami in letalskimi organi," pravijo pri domači letalski družbi.

Poudarjajo, da je varnost potnikov in posadke njihova prednostna naloga, več podrobnosti pa bodo objavljenih po uradnih preverjanjih.