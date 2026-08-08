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V Splitu obravnavali moškega s 6,2 promila alkohola v krvi

Split, 08. 08. 2026 14.38 pred dvema dnevoma 1 min branja 39

Avtor:
N.L.
Splitska bolnišnica

V splitski bolnišnici so zabeležili neslavni rekord. Na opazovanje so pripeljali moškega, ki je imel v krvi kar 6,2 promila alkohola.

Mlajšega moškega z več kot šestimi promili alkohola v krvi so v kliniko pripeljali prejšnji teden. Po opazovanju in streznitvi pa so ga odpustili domov, saj zdravstveno osebje nima možnosti, da bi takšne osebe dlje časa zadrževalo v bolnišnici.

"V svojih 35 letih dela se ne spomnim nikogar, ki bi imel višjo koncentracijo alkohola v krvi. To je grozljiva številka," je primer komentiral predstojnik Psihiatrične klinike v Univerzitetni bolnišnici Split Trpimir Glavina.

Zdravstvene posledice rabe alkohola

Tako visoke koncentracije alkohola v krvi so smrtno nevarne, saj lahko povzročijo odpoved dihanja in komo.

Alkohol povzroča odvisnost, povezuje se ga tudi z več kot 200 bolezenskimi stanji, poškodbami in zastrupitvami. Nekatere posledice rabe alkohola se lahko razvijejo zelo hitro kot posledica opijanja, npr. akutna zastrupitev z alkoholom, druge posledice nastanejo v krajšem ali daljšem časovnem obdobju in se kažejo kot npr. okvara jeter, rakava obolenja, odvisnost in jetrna ciroza.

Ponavljajoče se pitje alkoholnih pijač lahko privede do razvoja duševnih in vedenjskih motenj, vključno z odvisnostjo od alkohola. Alkohol vzročno povezujejo tudi s sedmimi vrstami raka: z rakom ust, žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega črevesa in danke pri obeh spolih ter z rakom dojk pri ženskah, opozarja NIJZ.

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KOMENTARJI39

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metalika
09. 08. 2026 10.35
Predlagam uvedbo obveznih alkotestov v parlamentu, saj tako neumne izjave trezen človek le stežka izreče. Verjamem, da bi tam ta rekord podrli presenetljivo hitro.
Odgovori
0 0
Komentator aligator
08. 08. 2026 21.34
Je pa ta mlajši moški zgodaj začel trenirati,da je še živ po tej dozi.
Odgovori
0 0
galeon
08. 08. 2026 20.57
Po zdravstveni logiki je to smrtna doza. Še se bodo moral ušit.
Odgovori
+2
2 0
Kimberley Echo
08. 08. 2026 19.40
Ja sam bo moral še malo trenirati, ker hrvaški rekord je 7.3 promila (Makarska). Svetovni rekord je 14.8, a možakar ni preživel. Preživeli pa ima rekord 13.74. Prvi je bil Poljak, drugi pa še je.
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+1
1 0
dobrabejba35
08. 08. 2026 20.59
Mislim da se v primeru ko človek ne preživi ne bi smelo šteti za rekord
Odgovori
0 0
kapljač1
08. 08. 2026 19.14
Še kači bi morali črpati želodec, pri tolk strupa.
Odgovori
+2
2 0
BSSistemTelaze
08. 08. 2026 18.57
To je cist normalno,ce zauzijes pol kile kraskega prsuta.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
08. 08. 2026 18.41
Ma to ni možno, vprašajte na ISM, ta bi moral biti že Out
Odgovori
0 0
Emyy
08. 08. 2026 18.03
Dobi kako nagrado, kot rekorder?
Odgovori
0 0
Bananistanec
08. 08. 2026 17.57
Si ne predstavljam kje so našli kri v vsem alkoholu
Odgovori
+4
4 0
Sandi11
08. 08. 2026 17.42
Jaz sem mislila, da takšna količina alkohola ubije človeka.
Odgovori
+4
4 0
BMReloaded
08. 08. 2026 17.41
Zdej pa vse nastete posledice rabe alkohola primerjajmo z rabo marihuane...pa to.
Odgovori
+1
2 1
Misika1967
08. 08. 2026 17.22
Breznik
Odgovori
+1
3 2
kala 09
08. 08. 2026 17.10
Verjetno zmagovalec tega meseca.
Odgovori
+4
5 1
manga
08. 08. 2026 16.56
Oluja išče nove branitelje.
Odgovori
-1
4 5
Fago
08. 08. 2026 16.36
Zakaj niso alkoholne pijače nevtralne embalaže in z napisi o škodljivosti, če poznamo nevarnosti?
Odgovori
+2
6 4
Podlesničar
08. 08. 2026 16.35
Za dom spreman,..
Odgovori
+4
7 3
Mio56
08. 08. 2026 16.32
slavil nevihto? no ja za na thompsona bo ze dobr!
Odgovori
+6
10 4
Lujzek Biber
08. 08. 2026 16.26
To ni nič
Odgovori
+1
2 1
devlon
08. 08. 2026 16.19
Bo za Guinessovo knjigo rekordov?
Odgovori
+2
3 1
osiveli_ritmični_gimnastik
08. 08. 2026 16.13
Čestitke za dosežek
Odgovori
+5
6 1
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