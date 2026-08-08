V Splitu obravnavali moškega s 6,2 promila alkohola v krvi

"V svojih 35 letih dela se ne spomnim nikogar, ki bi imel višjo koncentracijo alkohola v krvi. To je grozljiva številka," je primer komentiral predstojnik Psihiatrične klinike v Univerzitetni bolnišnici Split Trpimir Glavina.

Mlajšega moškega z več kot šestimi promili alkohola v krvi so v kliniko pripeljali prejšnji teden. Po opazovanju in streznitvi pa so ga odpustili domov, saj zdravstveno osebje nima možnosti, da bi takšne osebe dlje časa zadrževalo v bolnišnici.

Tako visoke koncentracije alkohola v krvi so smrtno nevarne, saj lahko povzročijo odpoved dihanja in komo.

Alkohol povzroča odvisnost, povezuje se ga tudi z več kot 200 bolezenskimi stanji, poškodbami in zastrupitvami. Nekatere posledice rabe alkohola se lahko razvijejo zelo hitro kot posledica opijanja, npr. akutna zastrupitev z alkoholom, druge posledice nastanejo v krajšem ali daljšem časovnem obdobju in se kažejo kot npr. okvara jeter, rakava obolenja, odvisnost in jetrna ciroza.

Ponavljajoče se pitje alkoholnih pijač lahko privede do razvoja duševnih in vedenjskih motenj, vključno z odvisnostjo od alkohola. Alkohol vzročno povezujejo tudi s sedmimi vrstami raka: z rakom ust, žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega črevesa in danke pri obeh spolih ter z rakom dojk pri ženskah, opozarja NIJZ.