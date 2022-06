Spolni odnos pri belem dnevu na javni površini sredi Splita. To je zadnji v nizu dogodkov, ki ob začetku turistične sezone in vse bolj množičnem postcovidnem obisku iz tujine, vznemirja Splitčane in hrvaško javnost nasploh. Že leta pa se v priljubljenih turističnih krajih pritožujejo nad uriniranjem in bruhanjem na javnih površinah ter hrupom in razgrajanjem v nočnih urah. Premalo je policistov, kazni pa so prenizke, opozarjajo domačini in pristojne pozivajo: ukrepajte!