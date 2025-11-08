V Splitu protest zaradi priprte deveterice po incidentu na srbskem kulturnem dogodku

V Splitu poteka protest pod vodstvom navijaškega kluba Torcida zaradi ponedeljkovega incidenta, ko je na dogodek v organizaciji srbske manjšine vdrla večja skupina ljudi, policija je devet ljudi pridržala, sodišče pa je zanje odredilo pripor. V Splitu je poostrena policijska prisotnost, po grobih ocenah se je zbralo več kot 1000 ljudi.

Iz Torcide pa so v četrtek po priprtju prvih treh osumljencev napovedali sobotni protest. Kot razlog zanj so v sporočilu za javnost navedli priprtje veterana, ki se je boril v Vukovarju in devet mesecev preživel v taborišču, "v Hrvaški, za katero se je boril, pa so ga zaprli, ker je izrazil svoje stališče". Protest v Splitu se je začel ob 11. uri, ko je skupina protestnikov zavzela splitsko promenado. Po poročanju net.hr so iz zvočnikov odmevale pesmi Marka Perkovića Thompsona in Oliverja Dragojevića. "Tako Policija kot druge službe analizirajo situacijo in storili bomo vse, da ohranimo javni red, mir in varnost. Policija zna obvladovati takšno situacijo," je za hrvaške medije zatrdil notranji minister Davor Božinović.

Pridržali devet ljudi

Skupina okoli 50 ljudi je v ponedeljek zvečer prišla v prostore, v katerih je potekal program v sklopu Dni srbske kulture. Prekinili so dogodek, rekoč, da ta ne more potekati v času obletnice padca Vukovarja, ter zahtevali, da prisotni zapustijo prostore. V skupini so bili po pisanju hrvaških medijev člani nogometne navijaške skupine iz Splita Torcida. Priče dogodka so povedale še, da so bili oblečeni v črno ter da so vzklikali ustaški pozdrav in izrekali žaljivke na račun pripadnikov srbske narodnosti. Splitska policija je zaradi incidenta doslej identificirala in pridržala devet ljudi, ki jih sumi nasilnega vedenja in kršitve svobode izražanja narodne pripadnosti. Stari so med 23 in 59 let. Župnijsko sodišče v Splitu je v petek potrdilo, da je za vse odredilo enomesečni pripor zaradi možnega vplivanja na priče in nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja. V Splitu so se v petek po poročanju lokalnih medijev na eni od zgradb pojavili tudi grafiti s sovražnimi sporočili, usmerjenimi proti Srbom. V petek zvečer pa se je pred stavbo v Zagrebu, kjer poteka druga razstava, zbrala skupina približno 40 zamaskiranih moških, ki so med drugim skandirali ustaški vzklik "Za dom spremni". Policija jih je razgnala.

Obsodbe dogajanja