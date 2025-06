V Splitu se borijo s stenicami: Z rastjo turizma so se povečevale tudi te številke

Stenice niso neobičajen pojav v turističnih nastanitvah. O 'invaziji' teh nadležnih krvosesov so poročali pred olimpijskimi igrami v Parizu, z njimi se spopadajo vsa večja evropska mesta, najti jih je mogoče v hotelih, hostlih, apartmajih in celo kampih.

"Vsekakor bi z gotovostjo rekel, da imamo zaradi turizma stenice. Nekoč, ko Split še ni bil takšna turistična destinacija, kot je danes, praktično nismo vedeli za to težavo. Pred 30 leti smo imeli morda enega do dva takšna primera na leto. Z rastjo turizma so tudi te številke začele naraščati," je za hrvaški RTL povedal Alen Kurtović iz splitskega podjetja, ki se ukvarja s sanitarno zaščito in zaščito okolja. Kot pravi, je zelo malo primerov, da bi se stenice pojavljale v objektih, ki niso v funkciji turizma.

Stanje v Splitu sicer še zdaleč ni alarmantno, vendar pa pristojne službe v zadnjih nekaj dneh prejemajo vse več prijav težav s stenicami. Vse več je tudi intervencij. Žal pa so stenice trdovratne in se jih je zelo težko znebiti, pogosto pa se zelo hitro razširijo po objektu.

Kot pravi Eduard iz Splita, sam tovrstnih težav ni imel, slišal pa je, da se pojavljajo tudi v nebotičnikih. "Ljudje naj bi vzeli neko odvrženo pohištvo in s tem pohištvom so ih prinesli. Imeli smo situacijo pri pokojni tašči. To je nemogoče izkoreniniti," je dejal.

Kurtović pravi, da imajo največ intervencij v turističnih objektih, največkrat pri manjših zasebnih ponudnikih, ki turistom oddajajo apartmaje oziroma manjše stanovanjske enote.