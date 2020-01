V Splitu v streljanju ubite tri osebe

Kot poroča Index.hr so v streljanju v centru Splita umrle tri osebe. Po poročanju medijev naj bi bili ubiti trije moški, dva sta umrla na kraju, tretji pa je poškodbam podlegel v bolnišnici

Neuradno naj bi se streljanje zgodilo med preprodajalci droge, poroča omenjeni portal. Do streljanja je prišlo danes okoli 15.35.

Po prvih podatkih je bil strelec moški, ki je oborožen in oblečen v črno, nahajal naj bi se na Marjanu. Kot poroča portal 24sata.hrso osumljenca sicer že prejeli, a to še ni uradno potrjeno.

Policija je prebivalce na območju pred tem pozvala, naj ostanejo doma in če opazijo osumljenca, naj takoj pokličejo policijo. Dodali so, da so vse razpoložljive policijske sile na terenu.