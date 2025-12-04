Svetli način
Tujina

V Splitu zabodli policista v civilu, prijeli eno osebo

Split, 04. 12. 2025 06.55

M.S.
6

Hrvaški policisti so v povezavi z napadom na policista v Splitu prijeli eno osebo. Policista v civilu so sinoči zabodli z ostrim predmetom. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe.

Napad se je zgodil včeraj pozno zvečer, okoli 22.45, v splitskem naselju Bilice, poroča net.hr.

Po podatkih splitsko-dalmatinske policijske uprave je bil policist, ki v času napada ni bil v službi, napaden z ostrim predmetom. Utrpel je hude telesne poškodbe in se trenutno nahaja v bolnišnici.

Policija je po prijavi napada sprožila kriminalistično preiskavo in intenzivno iskalno akcijo za napadalcem. Okoliščine napada za zdaj še niso znane.

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Bralci Dalmacije Danas so v sredo pozno zvečer in danes zgodaj zjutraj poročali, da so na območju Dračevca opazili večje število policistov, vključno s kriminalisti. Območje je preletaval tudi dron.

Policija je nato danes zjutraj sporočila, da so v povezavi z dogodkom pridržali eno osebo. Več informacij za zdaj ne razkrivajo. 

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Wolfman
04. 12. 2025 08.25
Verjetno je dolžan od umazanih poslov, zato pa še živi.
IKOSS
04. 12. 2025 08.24
Nož v vlogi orožja! Nazoren primer zakaj regulacija sredstev ne prinaša in tudi ne more prinesti želenih rezultatov! Problem prisotnosti nasilja v populaciji je treba reševati predvsem s pomočjo ukrepov na primarni in sekundarni ravnini!
Antoniozmaj
04. 12. 2025 08.16
-3
ajde razni stevanoviči, janšisti, cerkeni...razpišite se, kdo je bil napadalec
Darko32
04. 12. 2025 08.07
+6
Ne vemo nič o tem dogodku in tudi Policisti ne vedo prav veliko. Pri nas pa se dovoljuje komentiranje za nekaj kar ni nič jasno. Sočasno pa dogodke v Sloveniji se množično blokira komentiranje. Smo pa res daleč prišli.
Slash
04. 12. 2025 08.06
+3
Da se ni sam zabodel ? Teli hrčk i so od vrag..
