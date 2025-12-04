V Splitu zabodli policista v civilu, prijeli eno osebo

Napad se je zgodil včeraj pozno zvečer, okoli 22.45, v splitskem naselju Bilice, poroča net.hr.
Po podatkih splitsko-dalmatinske policijske uprave je bil policist, ki v času napada ni bil v službi, napaden z ostrim predmetom. Utrpel je hude telesne poškodbe in se trenutno nahaja v bolnišnici.
Policija je po prijavi napada sprožila kriminalistično preiskavo in intenzivno iskalno akcijo za napadalcem. Okoliščine napada za zdaj še niso znane.
Bralci Dalmacije Danas so v sredo pozno zvečer in danes zgodaj zjutraj poročali, da so na območju Dračevca opazili večje število policistov, vključno s kriminalisti. Območje je preletaval tudi dron.
Policija je nato danes zjutraj sporočila, da so v povezavi z dogodkom pridržali eno osebo. Več informacij za zdaj ne razkrivajo.
