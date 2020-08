V Splitu zagorelo osem motornih vozil zaradi tehnične napake na električnem mopedu

Požar je izbruhnil okoli 13. ure zaradi tehnične napake na električnem mopedu, ognjeni zublji pa so se nato razširili na sosednja parkirana vozila, je potrdila policija. Na kraj so hitro prispeli gasilci JVP Split ter požar pogasili v dobre pol ure.

Priče dogodka so povedale, da so sprva zaslišale manjšo eksplozijo, nato pa je izbruhnil ogenj. Tako domačini kot turisti so sprva sami poskušali pogasiti ognjene zublje, predvsem pa premakniti in odmakniti druga parkirana vozila, da se ne bi ogenj razširil tudi na njih. A to se je končalo z nekaj manjšimi opeklinami, piše Dnevnik.hr. Predstavnik gasilcevŽeljko Selakse je sicer meščanom in turistom za pomoč, a dodal, da gre za nevarno početje, ki ga je bolje prepustiti gasilcem.