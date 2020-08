V Splitu zagoreli parkirani motorji, turisti odmikali vozila in se pri tem opekli

Okoli 13. ure je požar zajel okoli deset motornih vozil, ki so bili parkirani na splitski rivi. Na kraj dogodka so prispeli gasilci JVP Split ter požar pogasili v dobre pol ure. Po prvih informacijah naj bi zagorel eden od parkiranih motorjev, nato pa se je ogenj razširil še na preostale.

Ob izbruhu požara so bližnji turisti in domačini začeli odmikati avtomobile, ki so bili parkirani v bližini, da se ne bi ogenj še dodatno razširil. Po poročanju 24sata so se nekateri pri tem opekli. Nemški turist je bil v sosednji kavarni, ko je zagorel prvi motor. ZA Tportal je dejal, da so s še dvema turistoma premaknili druga vozila, sam pa je razbil tudi okno na parkiranem BMW-ju z nemškimi registrskimi tablicami ter ga premaknil stran.