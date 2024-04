V spolne zlorabe vpletena še dva zaposlena v japonski agenciji za talente

Pogovor za BBC je bil februarja in Higashiyama je takrat povedal, da je slišal, da sta bila dva zaposlena na agenciji vpletena v spolne zlorabe umetnikov, in hkrati obljubil, da bo sodeloval pri preiskavi, če bodo žrtve vložile kazensko ovadbo.

Zlorabe v agenciji Johnny's naj bi glede na dosedanjo preiskavo trajale vse od ustanovitve agencije v 60. letih minulega stoletja pa vse do približno leta 2015. Preiskava, ki jo je vodila skupina strokovnjakov in jo je imenovala agencija, je potekala več mesecev. V okviru preiskave so opravili pogovore z več zaposlenimi, žrtvami in njihovimi družinami.

Preiskava se je končala z ugotovitvami, da je Kitagawa pri zlorabah izkoristil svojo moč vpliva na prihodnjo kariero mladih in strah žrtev pred maščevanjem. Pri tem mu je bila v prid kultura molka, ki je veljala v podjetju. Zaposleni si namreč niso upali prijaviti zlorab, prav tako ne svojci žrtev.

Kitagawa je bil dobro znani japonski producent in agent. Na Japonskem je bil cenjen zaradi svoje formule ustvarjanja zvezd. Formulo še vedno vedno uporabljajo v K-pop in J-pop industriji v Južni Koreji in na Japonskem pri zaposlovanju mladih in njihovem razvijanju umetniškega potenciala.