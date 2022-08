V spomin na pokojnega gasilca bodo gasilska društva prižgala sirene

Komlenac iz Orašca je bil poklicni gasilec več kot 21 let, še pred tem pa se je s požari boril kot član prostovoljnega gasilskega društva Orašac. 41-letnik je bil eden izmed najbolj izkušenih gasilcev, udeleževal se je tudi gasilskih tekmovanj in bil predsednik gasilskih sindikatov.

Župan Dubrovnika Mato Franković je torek razglasil za dan žalovanja. Zastave Hrvaške, Dubrovniško-neretvanske županije in mesta Dubrovnik bodo izobesili na pol droga. Svoj program bodo morale žalovanju prilagoditi tudi televizijske in radijske postaje, osebe, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo, bodo svoje storitve lahko opravljale, vendar brez zabavnih prireditev, poroča Index.hr .

"Žal nas je Komlenac na najslabši način spomnil, kako težko in nevarno delo opravljajo gasilci. Rešujejo ljudi in premoženje. Čeprav so naše gasilske enote dobro opremljene, nam nič od tega ne bo vrnilo Gorana," je tragedijo pokomentiral Stjepko Krilanović, poveljnik gasilske enote.

Sumljive okoliščine

Požar pri Dobrovniku so danes lokalizirali, je sporočila hrvaška gasilska zveza. Trava in nizka vegetacija sta goreli na skoraj 87 hektarjih. V ponedeljek so nadaljevali z gašenjem robov požarišč in ponoči organizirali požarno stražo. Pri gašenju je sodelovalo več kot 60 gasilcev, ki so imeli na voljo 13 gasilskih vozil, poroča Glas Istre.

Krilanović ob tem ne izključuje možnosti, da je bil požar podtaknjen. Sumljive so jim okoliščine dveh požarov, ki sta izbruhnila le kakšnih 50 metrov narazen. "V bližnji okolici ni nobenih električnih napeljav, vendar vseeno do konca preiskave ne moremo trditi, kaj se je v resnici zgodilo," je za omenjeni medij povedal Krilanović.