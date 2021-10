V spomin na umorjenega britanskega poslanca bo okrožje Southend dobilo status mesta

Britanski poslanci so se poklonili pokojnemu Davidu Amessu, ki je umrl po napadu z nožem v petek. Ob tem je britanski premier Boris Johnson dejal, da se je kraljica Elizabeta II. strinjala, da v spomin na umorjenega poslanca okrožju Southend podelijo status mesta. Oglasila se je tudi nekdanja britanska premierka Theresa May, ki je Amessa opisala z besedami: smeh, delo in sočutje.

icon-expand Southend FOTO: AP Okrožje Southend bo dobilo status mesta, je danes sporočil britanski premier Boris Johnson. Kot je dejal, se je kraljica Elizabeta II. strinjala, da to naredijo v spomin na nedavno umorjenega 69-letnega poslanca Davida Amessa, poroča BBC. Amess si je namreč že dolgo prizadeval, da bi Southend pridobil ta status. Da gre za primeren poklon za Amessovo trdo delo, je odločitev komentiral vodja laburistov Keir Starmer. Novica so s podporo sprejeli tudi v njegovem volilnem okraju. V odzivu na novico je nogometni klub Southend United FC zapisal, da je to primeren poklon za pokojnega poslanca. Svetnik Matt Dent pa se je spomnil, kako strastno je zagovarjal predlog, da bi Southend dobil status mesta: "Škoda, da ga zdaj ni tukaj, da bi to videl." icon-expand David Amess FOTO: AP Da gre za zelo redko čast, se je ob novici odzval Downing Street. "To je bila izjemna okoliščina," je sporočil uradni predstavnik predsednika vlade. V spodnjem domu parlamenta so se britanski poslanci poklonili pokojnemu poslancu, ki je umrl potem, ko je bil v petek večkrat zaboden v prostorih metodistične cerkve v kraju Leigh-on-Sea v Essexu. Za njegov umor sumijo 25-letnega britanskega državljana somalijskih korenin Ali Harbi Ali. Premier je ob tem dejal, da je Amess v parlamentu preživel skoraj 40 let, "a od tega niti en dan v ministrski pisarni, kar pove vse o njegovih prednostnih nalogah". PREBERI ŠE Skrušena družina umorjenega britanskega poslanca ljudi pozvala, naj opustijo sovraštvo Laburistični poslanec Mike Kane je danes poudaril, da je Amess umrl med tem, ko je delal stvari, ki jih je imel rad. Konservativni poslanec Andrew Rosindell pa je dejal: "Bil je eden najboljših ljudi, kar sem jih kdaj poznal. Za vsakega izmed nas si je vzel čas." Oglasila se je tudi nekdanja premierka Theresa May, ki je dejala, da so besede, ki jo spominjajo na Amessa, smeh, delo in sočutje. Vsakemu, ki si želi postati "poslanec v prvem razredu volilne enote", predlaga, naj se zgleduje po njem. Vodja liberalnih demokratov Ed Davey je ob tem opozoril, da se člani stranke pogosto poročajo o zlorabah, grožnjah in nasilju, s katerim se srečujejo. "Naša dolžnost je, da branimo vse. Prepričan sem, da bi si David tega želel."