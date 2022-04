V spopadih med Palestinci in policijo na Tempeljskem griču več ranjenih

Na stotine mladih Palestincev je na Tempeljskem griču zgradilo pregrade iz kamenja in železnih palic, da bi preprečili dostop do judovskega svetišča. Palestinci so tudi metali kamenje v avtobuse, pri čemer je bilo po navedbah policije ranjenih več potnikov.

Izraelske varnostne sile so razgnale protestnike in vzpostavile red, je sporočila policija, medtem ko so priče in reševalci poročali o več kot deset Palestincih, ki so bili ranjeni v spopadih.