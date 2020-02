V spopadih na vzhodu Ukrajine več mrtvih in ranjenih

Spopadi med Kijevom in proruskimi separatisti so od leta 2014 terjali več kot 13.000 življenj. Ukrajina in Zahod Moskvo obtožujeta financiranja in oboroževanja upornikov na vzhodu države. Rusija to zanika in trdi, da v konfliktu igra politično oz. humanitarno vlogo, katere cilj je zaščititi rusko govoreče prebivalstvo v Donecku in Lugansku.

Podpis mirovnih dogovorov iz Minska v letu 2014 in 2015 je sicer končal najhujše spopade, niso pa uresničili predvidene prekinitve ognja, tako da oboroženi spopadi ostajajo stalnica. Zelenski je sicer kot svoj najpomembnejši cilj izpostavil mir na vzhodu Ukrajine.