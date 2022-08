V spopadih v Iraku umrlo 15 ljudi, protestniki skočili v bazen vladne palače

Po ponedeljkovem vdoru v vladno palačo in izbruhu nasilja v iraški prestolnici število smrtnih žrtev narašča. Do zdaj je bilo v tamkajšnjih spopadih med iraškimi varnostnimi silami in privrženci vplivnega iraškega klerika Moktada al Sadra ubitih najmanj 15 oseb, okoli 350 pa jih je ranjenih. Iraški začasni premier je pozval k miru, vojska pa je po nemirih v več drugih mestih razglasila policijsko uro po vsej državi. Razmere v Iraku medtem zaskrbljeno opazujejo tudi druge države.

Nasilje v Bagdadu je izbruhnilo, potem ko je iraški klerik Moktada al Sadr napovedal umik iz politike, poroča BBC. Po poročanju očividcev je do spopadov prišlo med privrženci al Sadra in privrženci konkurenčnega šiitskega bloka, proiranskega Koordinacijskega okvira. Podporniki al Sadre so namreč v ponedeljek vdrli v vladno palačo, kjer so nekateri skočili in zaplavali tudi v tamkajšnjem bazenu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Gre za enega najhujših izbruhov nasilja, ki je v zadnjih letih prizadelo iraško prestolnico. Iraški začasni premier in al Sadrov zaveznik Mustafa al Kadhimi je pozval k miru, vojska pa je po nemirih v več drugih mestih razglasila policijsko uro po vsej državi. Velik del spopadov je bil skoncentriran okoli zelene cone mesta, kjer se nahajajo vladne zgradbe in tuja veleposlaništva. Al Kadhimi je zato prekinil seje vlade in vplivnega klerika pa prosil, naj posreduje in ustavi nasilje. Klerikov višji pomočnik je kasneje napovedal tudi gladovno stavko, dokler se nasilje v državi ne ustavi. Iraške varnostne oblasti so medtem sporočile, da nasilje poteka med Mirovnimi brigadami, milico, ki je zvesta al Sadru, in pripadniki iraške vojske. Videoposnetki, ki so zakrožili po družbenih omrežjih pa medtem prikazujejo, da v spopadih uporabljajo tudi težko orožje, vključno z granatami na raketni pogon (RPG). Tamkajšnji zdravniki so za tuje medije povedali, da je bilo ubitih 15 podpornikov klerika, ranjenih pa da je še okoli 350 drugih protestnikov. Svet poziva k miru Razmere v Iraku medtem zaskrbljeno opazujejo tudi druge države. Iran je zaradi spopadov že zaprl mejo z Irakom, Kuvajt pa je svoje državljane pozval, naj nemudoma zapustijo državo. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa je medtem dejal, da je nad dogajanjem zaskrbljen ter pozval k "takojšnjim korakom za umiritev razmer". Tudi kanadski veleposlanik v Iraku Gregory Galligan je zaradi nasilja "močno zaskrbljen". "Ta položaj je zelo nevaren, stvari pa lahko hitro uidejo izpod nadzora," je dejal ter dodal, da Kanada vse strani poziva, naj sprejmejo ukrepe za hitro umiritev razmer in razrešitev nesoglasij s pogajanji v korist vseh Iračanov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Podobno je zaskrbljena tudi ameriška veleposlanica Alina Romanowski, ki vse strani poziva, naj "ostanejo miroljubne in se vzdržijo dejanj, ki bi lahko vodila v krog nasilja". "Varnost, stabilnost in suverenost Iraka ne bi smele biti ogrožene," je dejala. Ob tem je dodala, da bi morali razlike reševati z dialogom, ne pa z nasilnim soočenjem. Romanowska je demonstrante pozval tudi, naj "spoštujejo institucije in lastnino iraško vlado, ki pripada in služi iraškemu ljudstvu in bi jim moralo biti dovoljeno delovati". Al Sadr napovedal umik iz politike Oktobra so kleriku, ki je napovedal umi, zvesti kandidati osvojili največ sedežev v iraškem parlamentu, vendar pa vseeno ni uspel sestaviti vlade. Vse od takrat je zavračal pogajanja s šiitskimi skupinami, ki jih podpira Iran, kar je sprožilo skoraj leto dni politične nestabilnosti. "Odločil sem se, da se ne bom vmešaval v politične zadeve, zdaj pa napovedujem svojo dokončno upokojitev in zaprtje vseh 'sadrističnih' ustanov," je dejal zdaj. Nekatera verska mesta, povezana z njegovim gibanjem, bodo sicer kljub temu ostala odprta.