V spopadih z generacijo Z krajši konec potegnili policisti

Med množičnim shodom v mehiški prestolnici, kjer so zlasti mladi protestirali proti ravnanju predsednice države Claudie Sheinbaum v zvezi z nasiljem in kriminalom, je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi, še približno 20 pa so jih aretirali, so povedali lokalni uradniki.

V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico se je v soboto zbralo več tisoč ljudi, ki so korakali po mestu do končnega cilja na osrednjem trgu Zocalo, kjer se nahajajo tudi vladne stavbe in predsedniška palača, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Shod je več ur potekal in se razvijal mirno, dokler skupina zamaskiranih oseb ni začela izvajati nasilnih dejanj," je po navedbah AFP dejal vodja varnostnih sil v mehiški prestolnici Pablo Vazquez.

Na osrednjem trgu pred predsedniško palačo je namreč prišlo do izgredov ter spopadov med policisti in protestniki. Poškodovanih je bilo okrog 120 ljudi, od tega večina policistov, okrog 40 so jih zaradi lažjih poškodb tudi oskrbeli v bolnišnicah. Policija je ob tem pridržala 20 ljudi. Protest je združil pripadnike generacije Z, ki sledijo globalnemu valu podobnih demonstracij mladih v številnih državah po svetu, pa tudi druge ljudi vseh starosti, med njimi številne podpornike t. i. gibanja Sombrero. Slednje je nastalo kot uporniško gibanje po nedavnem umoru 40-letnega politika Carlosa Manza, župana mesta Uruapan v zvezni državi Michoacan, ki je bil znan kot borec proti organiziranemu kriminalu.

Pogreb umorjenega župana Carlosa Manza FOTO: AP icon-expand