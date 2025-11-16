Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V spopadih z generacijo Z krajši konec potegnili policisti

Mexico City, 16. 11. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
1

Med množičnim shodom v mehiški prestolnici, kjer so zlasti mladi protestirali proti ravnanju predsednice države Claudie Sheinbaum v zvezi z nasiljem in kriminalom, je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi, še približno 20 pa so jih aretirali, so povedali lokalni uradniki.

V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico se je v soboto zbralo več tisoč ljudi, ki so korakali po mestu do končnega cilja na osrednjem trgu Zocalo, kjer se nahajajo tudi vladne stavbe in predsedniška palača, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Shod je več ur potekal in se razvijal mirno, dokler skupina zamaskiranih oseb ni začela izvajati nasilnih dejanj," je po navedbah AFP dejal vodja varnostnih sil v mehiški prestolnici Pablo Vazquez.

Na osrednjem trgu pred predsedniško palačo je namreč prišlo do izgredov ter spopadov med policisti in protestniki. Poškodovanih je bilo okrog 120 ljudi, od tega večina policistov, okrog 40 so jih zaradi lažjih poškodb tudi oskrbeli v bolnišnicah. Policija je ob tem pridržala 20 ljudi.

Protest je združil pripadnike generacije Z, ki sledijo globalnemu valu podobnih demonstracij mladih v številnih državah po svetu, pa tudi druge ljudi vseh starosti, med njimi številne podpornike t. i. gibanja Sombrero. Slednje je nastalo kot uporniško gibanje po nedavnem umoru 40-letnega politika Carlosa Manza, župana mesta Uruapan v zvezni državi Michoacan, ki je bil znan kot borec proti organiziranemu kriminalu.

Pogreb umorjenega župana Carlosa Manza
Pogreb umorjenega župana Carlosa Manza FOTO: AP

Claudia Sheinbaum, ki je položaj prevzela oktobra lani, še vedno beleži izjemno visoko, več kot 70-odstotno podporo javnosti. Kljub temu pa so vse glasnejše kritike zaradi varnosti, kjer so ukrepi vlade po mnenju številnih nezadostni. V Mehiki so v zadnjem času zabeležili tudi večje število umorov vidnih osebnosti, kot sta bila Manzo in sindikalist Bernardo Bravo, prav tako iz zvezne države Michoacan, ki so ga ustrelili in ubili konec oktobra.

mehika protest izgredi generacija z
Naslednji članek

Sredi belega dne razstrelili sef, draguljarja in ženo vzeli za talca

SORODNI ČLANKI

Otipaval in poskusil poljubiti predsednico, pijanega moškega aretirali

Skoraj dve leti po likvidaciji aretirali mehiško lepotno kraljico

Nekdanji boksarski prvak Chavez mlajši obtožen sodelovanja s kartelom

Mehika s posebno loterijo v pomoč priseljencem v ZDA

Moški vplivnico ustrelil med prenosom na TikToku

Med shodom ustrelili kandidatko, dogajanje prenašali na Facebooku

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
METANSKI
16. 11. 2025 14.16
USRANA SKORUMPIRANA MEHIKA!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330