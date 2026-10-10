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V spopadih za nadzor nad ožino v Jemnu več kot 60 mrtvih

Sana / Rijad, 10. 10. 2026 16.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Podpornik hutijevcev med shodom v podporo upornikom v Sani.

V spopadih med jemenskimi vladnimi silami in hutijevci na zahodu Jemna je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile na območju napredujejo, vendar še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab al Mandab. Hutijevci ob tem napadajo Savdsko Arabijo, na letališču v Rijadu evakuirajo potnike.

Jemenska vlada, ki jo podpira Savdska Arabija, je prejšnji teden napovedala protiofenzivo, katere cilj je znova zavzeti vsa območja pod nadzorom hutijevcev, potem ko je proiranska skupina v nedavni bliskovito ofenzivi zavzela celotno zahodno obalo Jemna.

Hutijevci so danes potrdili, da so jih vladne sile napadle na območju strateško pomembne ožine Bab al Mandab, vendar trdijo, da so napad odbili. "Naše sile ohranjajo nadzor nad ožino Bab al Mandab, otokom Majun in preostalimi območji vzdolž zahodne obale," je dejal član političnega vodstva hutijevcev Hizam al Asad.

Tudi vojaški viri mednarodno priznane jemenske vlade so potrdili, da otok Majun, ki leži sredi ožine, ostaja v rokah hutijevcev.

V spopadih na zahodu Jemna, predvsem na območju ožine, je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi, so danes povedali vojaški viri sprtih strani. Po njihovih navedbah je bilo ubitih 35 pripadnikov vladnih sil in 28 hutijevcev.

Podpornik hutijevcev med shodom v podporo upornikom v Sani.
Podpornik hutijevcev med shodom v podporo upornikom v Sani.
FOTO: AP

Hutijevci ob spopadih z vladnimi silami napadajo tudi cilje v Savdski Arabiji. Z brezpilotnimi letalniki in raketami obstreljujejo prometna vozlišča, naftne objekte in druge civilne cilje.

Na mednarodnem letališču v Rijadu, kjer so bili v četrtek v napadu hutijevcev ubiti trije ljudje, danes poteka evakuacija potnikov, so povedali trije očividci.

Regionalni vir je pred tem včeraj zatrdil, da Savdska Arabija ne bo pristala na premirje s hutijevci, dokler jemenske vladne sile ne bodo znova zavzele vsega ozemlja, izgubljenega v zadnjih tednih.

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Jemen ožina Bab al Mandab spopadi nadzor

Če je bil še včeraj čas za ples, je danes treba spregovoriti o genocidu

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