V spopadih za nadzor nad ožino v Jemnu več kot 60 mrtvih

Jemenska vlada, ki jo podpira Savdska Arabija, je prejšnji teden napovedala protiofenzivo, katere cilj je znova zavzeti vsa območja pod nadzorom hutijevcev, potem ko je proiranska skupina v nedavni bliskovito ofenzivi zavzela celotno zahodno obalo Jemna.

Hutijevci so danes potrdili, da so jih vladne sile napadle na območju strateško pomembne ožine Bab al Mandab, vendar trdijo, da so napad odbili. "Naše sile ohranjajo nadzor nad ožino Bab al Mandab, otokom Majun in preostalimi območji vzdolž zahodne obale," je dejal član političnega vodstva hutijevcev Hizam al Asad.

Tudi vojaški viri mednarodno priznane jemenske vlade so potrdili, da otok Majun, ki leži sredi ožine, ostaja v rokah hutijevcev.

V spopadih na zahodu Jemna, predvsem na območju ožine, je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi, so danes povedali vojaški viri sprtih strani. Po njihovih navedbah je bilo ubitih 35 pripadnikov vladnih sil in 28 hutijevcev.