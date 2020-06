V spopadu na indijsko-kitajski meji v Himalaji umrlo 20 indijskih vojakov

Dopisnik BBC James Robbins poroča, da so razmere na meji zelo resne, ob tem pa narašča pritisk na obe jedrski sili, da se ne bi spustili v še obsežnejši spopad. Gre sicer za najresnejši incident na tej meji v 45 letih, napetosti pa so se na obeh straneh v zadnjih tednih stopnjevale.

Indijski in kitajski vojaki, ki na območju pogosto ne nosijo orožja, da bi se izognili stopnjevanju konfliktov, so se v zadnjih tednih med seboj večkrat sprli. Kitajska pa je sporočila, da so indijski vojaki v ponedeljek dvakrat prečkali mejo. Pri tem so po navedbah Pekinga provocirali in napadli kitajske vojake, zato so izbruhnili spopadi. Kitajska stran je še dodala, da je zaradi incidenta protestirala pri indijskih oblasteh.

"Med postopkom deeskalacije v dolini Galwan se je včeraj zvečer zgodil obračun s smrtnimi žrtvami," je sporočila indijska vojska. Umrlo je 20 indijskih vojakov. Iz New Delhija pa so sporočili, da je tudi Kitajska utrpela smrtne žrtve, podrobnosti pa niso navedli. Peking je navedbe zanikal.

Obe strani vztrajata, da v štirih desetletjih niso izstrelile nobenega metka, indijska vojska pa je v torek dejala, da "v tem zadnjem spopadu ni bilo izstreljenih nobenih strelov". Lokalni mediji poročajo, da so se vojaki spopadli s kamenjem in palicami, Kitajci pa so indijske vojake pretepli do smrti.

Podobno je bilo že v začetku maja, ko je bilo poškodovanih več vojakov na obeh straneh, ko so se pretepli in metali kamenje. Že po tem incidentu so se srečali višji predstavniki vojske, da bi našli diplomatsko rešitev. Zavzeli so se, da si bodo še naprej prizadevali tako vojaško kot diplomatsko, da rešijo napetosti in zagotovijo mir na mejnih območjih.

Indija in Kitajska sta v sporu glede himalajskega dela meje, ki skupaj meri 3500 kilometrov. Ta del meje ni bil nikoli določen. Vojaki obeh držav se medsebojno obtožujejo o kršitvah. Indija trdi, da kitajska vojska onemogoča nadzor meje njenih enot, Kitajska pa trdi, da je spor posledica nezakonitega prehajanja meje indijskih enot na kitajsko stran. Obe državi v zadnjem času krepita vojaško prisotnost na meji in se pripravljata na merjenje moči. Kljub številnim konfrontacijam pa že desetletja do tokratnega incidenta ni bil nihče ubit.