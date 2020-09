V spopadu s policijo ubit protestnik, ki je ustrelil desničarskega aktivista

Neuradno so policisti povedali, da so 48-letnega osumljenca Michaela Foresata Reinoehlaustrelili policisti v Laceyju v Washingtonu, jugozahodno od Seattla. Nalog za prijetje je policija v Portlandu izdala že v četrtek, istega dne, ko je Vice News objavil intervju z Reinoehlom, v katerem je priznal streljanje, rekoč: "Nisem imel druge izbire."

New York Times še piše, da je portlandska policija preiskovala sobotno smrt Aarona J. Danielsona, enega od zagovornikov predsednika Trumpa, ki je prišel v središče Portlanda in se spopadel s protestniki, ki so demonstrirali proti rasni nepravičnosti in policijski brutalnosti. Reinoehl je bil v zadnjih tednih vztrajno prisoten na demonstracijah v Portlandu, pomagal je protestnikom pri zagotavljanju varnosti in na družbenih omrežjih namigoval, da boj postaja vojna, v kateri "bodo žrtve".

"V celoti sem antifa!" je junija objavil na Instagramu in se skliceval na ohlapno zbirko aktivistov, ki so se mobilizirali, da bi nasprotovali skupinam, za katere menijo, da so fašistične ali rasistične. "Pripravljen sem se boriti za svoje brate in sestre! Tudi če so nekateri med njimi preveč nevedni, da bi se zavedali, kaj antifa v resnici pomeni. Nočemo nasilja, vendar mu tudi ne bomo bežali! "