V spopadu z marinci ubit eden največjih preprodajalcev fentanila

Pedro Inzunza Coronel, znan tudi kot "El Pichón", kar v dobesednem prevodu pomeni "mladi golob", je bil ubit med nedeljsko racijo v zvezni državi Sinaloa na severozahodu Mehike.

Po navedbah mehiških oblasti je Coronel med operacijo napadel mehiške marince, nato pa v spopadu umrl.

Coronel je bil skupaj s svojim očetom eden največjih preprodajalcev fentanila v Mehiki. Lani so mehiški varnostni organi izvedli racije na več lokacijah, ki jih je nadzoroval dvojec, in zasegli več kot 1,65 tone fentanila, kar je največji zaseg do zdaj.

ZDA so zahtevale izročitev Coronela, potem ko so ga maja obtožile narkoterorizma zaradi tihotapljenja ogromnih količin fentanila, kokaina, metamfetamina in heroina v ZDA. Obtožili so ga tudi pranja denarja. Coronelova kriminalna združba naj bi v mehiško severno sosedo uvozila več deset tisoč kilogramov fentanila.