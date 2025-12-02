V spopadu z marinci ubit eden največjih preprodajalcev fentanila

Pedro Inzunza Coronel, znan tudi kot "El Pichón", kar v dobesednem prevodu pomeni "mladi golob", je bil ubit med nedeljsko racijo v zvezni državi Sinaloa na severozahodu Mehike.
Po navedbah mehiških oblasti je Coronel med operacijo napadel mehiške marince, nato pa v spopadu umrl.
Coronel je bil skupaj s svojim očetom eden največjih preprodajalcev fentanila v Mehiki. Lani so mehiški varnostni organi izvedli racije na več lokacijah, ki jih je nadzoroval dvojec, in zasegli več kot 1,65 tone fentanila, kar je največji zaseg do zdaj.
ZDA so zahtevale izročitev Coronela, potem ko so ga maja obtožile narkoterorizma zaradi tihotapljenja ogromnih količin fentanila, kokaina, metamfetamina in heroina v ZDA. Obtožili so ga tudi pranja denarja. Coronelova kriminalna združba naj bi v mehiško severno sosedo uvozila več deset tisoč kilogramov fentanila.
Coronel in njegov oče sta bila prav tako ključni vodji organizacije Beltran Leyva, nekoč vplivne in nasilne frakcije kartela Sinaloa, za katero zdaj velja, da je propadla, čeprav njene odcepljene skupine še vedno delujejo po vsej Mehiki.
Ronald Johnson, ameriški veleposlanik v Mehiki, je pohvalil mehiško operacijo in zapisal, da so Coronelu očitali več kaznivih dejanj, med drugim umore, ugrabitve, mučenje in nasilne izterjave dolgov zaradi trgovine z drogami.
Odkar se je januarja vrnil na oblast, ameriški predsednik Donald Trump pritiska na Mehiko in od nje zahteva, da okrepi svoj boj proti drogam, saj ji v nasprotnem primeru grozijo uničujoče carine. Mehika je avgusta letos v okviru dogovora s Trumpovo administracijo ZDA izročila 26 kriminalcev, članov različnih mehiških kartelov.
