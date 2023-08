V sporočilih bratov Tate so bile 'sužnje', s katerimi sta služila kupe denarja

Primer proti kontroverznemu vplivnežu Andrewu Tatu in njegovemu bratu Tristanu gradi romunsko tožilstvo. Na zatožno klop ju želijo spraviti zaradi obtožb o trgovini z ljudmi, posilstvu in ustanovitvi kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Očitajo jima, da sta domnevne žrtve novačila tako, da sta jih zapeljala in jim lažno obljubljala ljubezensko razmerje ali poroko, ob pomoči sostorilcev pa sta jih nato prepeljala v hišo na obrobju Bukarešte, kjer jih je skupina začela spolno izkoriščati ter jih s psihičnim in fizičnim nasiljem prisilila v snemanje pornografskih vsebin.

BBC je dobil vpogled v 300 strani dolg spis, ki obsega transkript poslanih pisnih in avdio sporočil, ki naj bi si jih izmenjevali osumljenci. V sporočilih, ki naj bi segala v leto 2020, Tristan Tate govori, da ne želi, da imajo dekleta dostop do svojih računov na spletnih straneh, kot so PornHub in OnlyFans: "Ne želim, da imajo gesla, nočem, da imajo kar koli. Ne želim jim povedati, da imajo profil na OnlyFansu. Hočem, da ta denar porabiva midva."

Ena izmed domnevnih žrtev naj bi Andrewu Tatu lani poslala sporočilo, v katerem je vprašala, ali je on ta, ki skrbi za posel z dekleti na OnlyFansu in TikToku. Tate je odgovoril: "To sta Tristan in G, ampak jaz jih vodim," je navedeno v transkriptu.

Dekleta, ki so v izkoriščevalsko mrežo vstopila na novo, naj ne bi smela brez dovoljenja oditi iz hiše, takrat jih je moral vedno spremljati nekdo iz združbe, ves čas pa so bila pod nadzorom Naghelove in Radujeve.

Dekleta naj bi tudi za manjše "prekrške" kaznovali z 10-odstotnim odtegljajem: če so na primer predolgo ostale na odmoru ali pa so med snemanjem v živo zajokale, si obrisale nos. V transkriptu sporočil so tudi grožnje, kot so, da bodo "ostale brez zob" ali "končale v mrtvašnici" , poslala pa naj bi jih prav Naghelova.

Tožilstvo trdi, da je zaslužek, ki je pritekal prek spletne strani OnlyFans, nadzorovala Romunka Georgiana Naghel , ki je poleg Luane Radu soobtožena v primeru proti bratoma Tate. Dekletom, ki so se pojavljala na posnetkih, naj bi vsak mesec izplačevala le določen znesek, nikoli pa jim ni razkrila, koliko so dejansko zaslužile. Obtoženci naj bi dekletom jemali 50 odstotkov zaslužka, včasih tudi več.

Domnevna žrtev posilstva pravi, da ji je med enim od incidentov naročil, naj sleče obleko, čevlje pa pusti na sebi, potem pa ji je prisolil klofuto. Dejala je, da ga ni mogla zavrniti, saj naj bi jo med seksom držal za glavo, govoril, da noče več dobivati negativnih sporočil, in grozil, da bo zanosila in da jo bo nato zaklenil v hišo.

V drugih prepisanih sporočilih, za katere tožilci trdijo, da si jih je Tate nekaj tednov izmenjeval z domnevno žrtvijo, osumljenec pogovor o ljubezni in zakonu meša z ukazi, grožnjami, omenja posilstvo in žaljivke, kot sta pra**** in kur**. Ženska naj bi ga prosila, naj takih izrazov ne uporablja, na zahtevo po skupinskem seksu pa mu je odgovorila: "Nočem seksati z drugimi dekleti, ne bom tega storila." Nato pa: "Dragec, moram piti, da bi lahko to storila, ne morem tega brez pijače."

Nasilni prijemi med seksom naj bi pri eni od domnevnih žrtev povzročilo tudi poškodbo očesa in dojke, piše BBC, ki se sklicuje na več sto strani dolg dokument primera, v katerega so dobili vpogled.

Brata Tate vse obtožbe sicer zanikata. Trdita, da so nekatera izmed sporočil morda v originalu napisana ali posneta v angleščini, nato so jih tožilci prevedli v romunščino, BBC pa spet nazaj v angleščino. BBC sicer navaja, da sami ne morejo preveriti, ali so sporočila pravilno prepisana in ali so jih res poslali obtoženci, kot trdi tožilstvo, saj izvorni dokazi niso bili vključeni v povzetek dokumenta, v katerega so dobili vpogled.

Podoba domnevnega uspeha, ki jo navzven kaže Tate, za fante privlačna

Nekdanji kikboksar in vplivnež Andrew Tate, ki se je zaradi svojih kontroverznih izjav že večkrat znašel pod plazom javnih kritik, je bil skupaj z bratom v prestolnici Romunije pridržan decembra lani. Aprila letos so ju iz zapora premestili v hišni pripor, od koder so ju izpustili na začetku avgusta, vendar sta še vedno pod pravosodnim nadzorom, kar pomeni, da lahko zapustita hišo, ne pa tudi mesta.