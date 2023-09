V Srbiji afera zaradi pariške salame, Vučić pred kamerami pojedel sendvič

Na seznamu 20 izdelkov z znižano ceno, ki bodo v trgovinah imeli oznako Boljša cena, so poleg piščančje oz. pariške salame še jogurt, detergent za pomivanje posode in za pranje perila, šampon za dojenčke, krompir, jabolka, špageti, mleko, sok ter nekatera druga živila in izdelki za osebno nego.

Nove cene izdelkov je minuli konec tedna razkril predsednik Aleksandar Vučić. Na novinarski konferenci je iz nakupovalne košarice jemal posamezne izdelke ter našteval stare in nove cene. Povedal je, da bo kilogram pariške salame stal 259,99 dinarja (2,21 evra) namesto 399 dinarjev (3,40 evra), jogurt 139,90 dinarja (1,19 evra) namesto 164,90 (1,40 evra), špageti 49,99 dinarja (0,43 evra) namesto 75 dinarjev (0,65 evra), detergent za pomivanje posode pa denimo 69,99 dinarja (0,60 evra) namesto 126 dinarjev (1,08 evra).

Izdelki z znižanimi cenami so večinoma blagovne znamke Dobro, ki je ni mogoče najti v vseh trgovinah, so opozorili nekateri srbski mediji. Javnost pa je glede na odzive na družbenih omrežjih najbolj zmotil izbor izdelkov, ki naj bi bil žaljiv do državljanov, med njimi predvsem pariška salama, ki da vsebuje le tri odstotke pravega piščančjega mesa.

Vučić: Sam sem odrasel ob pariški salami in majonezi

Vučić se je v torek odzval na kritike. Na družbenem omrežju Instagram je zapisal, da je pariška salama postala "glavni sovražnik strank bivšega režima in njihovih medijev, večji od samega Aleksandra Vučića". Na novinarski konferenci v Nišu pa je po pisanju srbskega časnika Blic dejal še: "Meni je normalno, sam sem odrasel ob pariški salami in majonezi. Ker so rekli, da je slabe kakovosti, jo bomo jedli vsi skupaj."

To je Vučić danes tudi storil in si v zgradbi srbske vlade s finančnim ministrom in trgovinskim ministrom Sinišo Malijem in Tomislavom Momirovićem za zajtrk privoščil sendvič s pariško salamo, jogurt in nekatera druga živila, ki so se danes pocenila.