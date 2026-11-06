Primer male Danke: v povezavi s smrtjo osumljenca prijeli več policistov

Po neuradnih informacijah srbskih medijev naj bi višje javno tožilstvo v Nišu pripravljalo odreditev dodatnih aretacij. Aretirani policisti so pripadniki oddelka za posebne operacije Uprave kriminalistične policije.

Dalibor Dragijević iz Zlota pri Boru je bil aretiran 6. aprila 2024. Policija ga je sumila, da je pomagal svojemu bratu Dejanu Dragijeviću skriti truplo dveletne Danke Ilić. Dan kasneje je med policijskim pridržanjem umrl.

Ministrstvo za notranje zadeve Srbije je nato sporočilo, da je Dragijević umrl naravne smrti v uradnih prostorih, to različico pa naj bi potrdil tudi mrliški oglednik.

Vendar pa je obdukcijsko poročilo Inštituta za sodno medicino pokazalo, da je Dragijević umrl zaradi hudih poškodb. Imel je zlomljena rebra na obeh straneh, modrice po vsem telesu in poškodbe na podplatih, kjer se je meso zaradi udarcev ločilo od kosti. Njegova smrt je sprožila resna vprašanja o ravnanju policije in morebitnem nasilju nad osumljenci.