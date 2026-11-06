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Primer male Danke: v povezavi s smrtjo osumljenca prijeli več policistov

Beograd, 06. 11. 2026 11.49 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
M.V.
Srbska policija

V Srbiji so aretirali osem policistov zaradi suma povezave s smrtjo Daliborja Dragijevića na policijski postaji v Boru. Dragijević je bil brat Dejana Dragijevića, enega od dveh obtoženih za umor dveletne Danke Ilić.

Po neuradnih informacijah srbskih medijev naj bi višje javno tožilstvo v Nišu pripravljalo odreditev dodatnih aretacij. Aretirani policisti so pripadniki oddelka za posebne operacije Uprave kriminalistične policije.

Dalibor Dragijević iz Zlota pri Boru je bil aretiran 6. aprila 2024. Policija ga je sumila, da je pomagal svojemu bratu Dejanu Dragijeviću skriti truplo dveletne Danke Ilić. Dan kasneje je med policijskim pridržanjem umrl. 

Ministrstvo za notranje zadeve Srbije je nato sporočilo, da je Dragijević umrl naravne smrti v uradnih prostorih, to različico pa naj bi potrdil tudi mrliški oglednik.

Vendar pa je obdukcijsko poročilo Inštituta za sodno medicino pokazalo, da je Dragijević umrl zaradi hudih poškodb. Imel je zlomljena rebra na obeh straneh, modrice po vsem telesu in poškodbe na podplatih, kjer se je meso zaradi udarcev ločilo od kosti. Njegova smrt je sprožila resna vprašanja o ravnanju policije in morebitnem nasilju nad osumljenci.

Danka Ilić
Danka Ilić
FOTO: Posnetek zaslona X

Začetek sojenja za umor Danke Ilić

Pretekli teden se je na višjem sodišču v Negotinu začelo sojenje Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, obtoženim umora dveletne Danke.

Deklica je izginila 26. marca 2024 v Banjskem Polju pri Boru. Njeno izginotje je sprožilo obsežno iskanje, v katerem so sodelovali policija, reševalne službe in številni državljani. Njenega trupla do danes še niso našli.

Po obtožnici višjega javnega tožilstva v Zaječarju sta Dragijević in Janković, takratna delavca komunalnega podjetja Vodovod iz Bora, deklico zbila s službenim avtomobilom. Tožilstvo trdi, da sta jo nato dala v vozilo in ubila, nakar so njeno truplo odpeljali na odlagališče odpadkov. Po isti različici dogodkov so truplo nato premestili na neznano lokacijo.

Iskanje male Danke
Iskanje male Danke
FOTO: MUP Srbije

Nasilje v pridržanju

Med preiskavo sta Dragijević in Janković podala izjave, v katerih sta priznala sodelovanje pri umoru, a sta jih kasneje umaknila. Trdila sta, da so od njiju priznanja izsilili s fizičnim nasiljem in grožnjami.

Po poročanju Nova.rs, v omenjenem službenem avtomobilu niso našli bioloških sledi dekleta. Kolikor je javno znano, niso našli nobenih drugih neposrednih materialnih sledi, ki bi obtoženca povezale z umorom.

Tožilstvo pa medtem meni, da so izjave obtoženca vsebovale podrobnosti o dogodku, ki so jih lahko poznale le osebe, ki so v njem sodelovale.

V postopku je bil sprva obtožen tudi Radoslav Dragijević, oče Dejana in Daliborja Dragijevića, zaradi suma, da je pomagal pri premikanju in skrivanju trupla dekleta, vendar je sodišče postopek proti njemu kasneje prekinilo.

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tornadotex
06. 11. 2026 12.58
To je država ,kjer se še vedno dela po domače...prvo so batine, potem pendrik na koncu pa si invalid...
Odgovori
0 0
r h
06. 11. 2026 12.55
Vsem akterjem dosmrtni zapor, tudi lažnivca na obdukciji. Ta je celp ponarejal in prirejal podatke.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
06. 11. 2026 12.54
Je povedal kaj koristnega?
Odgovori
+1
1 0
terciar
06. 11. 2026 12.49
Nočem vedet kako se počutijo starši. Groza.
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
06. 11. 2026 12.32
So ga malo preveč prišraufali…
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
06. 11. 2026 12.30
ko pridejo na plano vse ostudnosti policije. Povoziti nekoga po nesreči in izogibanje kazni je eno, izživljati se nad ljudmi in jih mučiti je pa povsem druga zgodba. Kaj so ti ljudje počeli med vojno tako ni čudno. Teh ostankov je še veliko po državnih ustanovah.
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+2
3 1
Hugh_Mungus
06. 11. 2026 12.20
To so pač policaji. Če ne uživaš v nasilju, poniževanju drugih in nimaš potrebe po nadvladi, nisi za tja. To kažejo vsi širom sveta. V Franciji mlatijo miroljubne protestnike, ki stojijo na miru, medtem ko tolpe ropajo izložbe, na nizozemskem mlatijo protestnike, ki sedijopred poslopjem multinacionalke, ki omogoča genocid, v Nemčiji tedebsko mlatijo neoborožene miroljubne protestnike, ki nasprotujejo Izraelu in zahtevajo konec genocida v Palestini, srbski specialci so še do nedavnega mlatili študente... Instagram je poln aktualnih posnetkov policijskega nasilja. Policaj si ne zasluži nobenega spoštovanja. Mlatijo šibke in nedolžne, dejanskih nasilnežev si pa ne upajo, ker vejo, da lahko dobijo kaj nazaj. Pfuj
Odgovori
+4
7 3
Vzorčen primer
06. 11. 2026 12.05
Pri nas pa nikdan noben policijski inšpektor ne odgovarja za kazniva dejanja. Zato pa se noče več noben zaposlovat v policiji. Slabši smo od Srbije.
Odgovori
+6
7 1
Hugh_Mungus
06. 11. 2026 12.17
Aja ti odobravaš da se psihiči znašajo nad priporniki? Če ti je to všeč izvoli v Afriko ali južno Ameriko. Aja ne, sam tam je pa tut kriminala več. Zanimiva paralela, a ne?
Odgovori
-1
1 2
Vzorčen primer
06. 11. 2026 12.22
Ali si nepismen ali pa samo ......
Odgovori
+5
5 0
Sventevith
06. 11. 2026 11.58
Na tak način, vsak prizna vse.
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+4
4 0
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