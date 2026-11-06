Primer male Danke: v povezavi s smrtjo osumljenca prijeli več policistov

Po neuradnih informacijah srbskih medijev naj bi višje javno tožilstvo v Nišu pripravljalo odreditev dodatnih aretacij. Aretirani policisti so pripadniki oddelka za posebne operacije Uprave kriminalistične policije.
Dalibor Dragijević iz Zlota pri Boru je bil aretiran 6. aprila 2024. Policija ga je sumila, da je pomagal svojemu bratu Dejanu Dragijeviću skriti truplo dveletne Danke Ilić. Dan kasneje je med policijskim pridržanjem umrl.
Ministrstvo za notranje zadeve Srbije je nato sporočilo, da je Dragijević umrl naravne smrti v uradnih prostorih, to različico pa naj bi potrdil tudi mrliški oglednik.
Vendar pa je obdukcijsko poročilo Inštituta za sodno medicino pokazalo, da je Dragijević umrl zaradi hudih poškodb. Imel je zlomljena rebra na obeh straneh, modrice po vsem telesu in poškodbe na podplatih, kjer se je meso zaradi udarcev ločilo od kosti. Njegova smrt je sprožila resna vprašanja o ravnanju policije in morebitnem nasilju nad osumljenci.
Začetek sojenja za umor Danke Ilić
Pretekli teden se je na višjem sodišču v Negotinu začelo sojenje Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, obtoženim umora dveletne Danke.
Deklica je izginila 26. marca 2024 v Banjskem Polju pri Boru. Njeno izginotje je sprožilo obsežno iskanje, v katerem so sodelovali policija, reševalne službe in številni državljani. Njenega trupla do danes še niso našli.
Po obtožnici višjega javnega tožilstva v Zaječarju sta Dragijević in Janković, takratna delavca komunalnega podjetja Vodovod iz Bora, deklico zbila s službenim avtomobilom. Tožilstvo trdi, da sta jo nato dala v vozilo in ubila, nakar so njeno truplo odpeljali na odlagališče odpadkov. Po isti različici dogodkov so truplo nato premestili na neznano lokacijo.
Nasilje v pridržanju
Med preiskavo sta Dragijević in Janković podala izjave, v katerih sta priznala sodelovanje pri umoru, a sta jih kasneje umaknila. Trdila sta, da so od njiju priznanja izsilili s fizičnim nasiljem in grožnjami.
Po poročanju Nova.rs, v omenjenem službenem avtomobilu niso našli bioloških sledi dekleta. Kolikor je javno znano, niso našli nobenih drugih neposrednih materialnih sledi, ki bi obtoženca povezale z umorom.
Tožilstvo pa medtem meni, da so izjave obtoženca vsebovale podrobnosti o dogodku, ki so jih lahko poznale le osebe, ki so v njem sodelovale.
V postopku je bil sprva obtožen tudi Radoslav Dragijević, oče Dejana in Daliborja Dragijevića, zaradi suma, da je pomagal pri premikanju in skrivanju trupla dekleta, vendar je sodišče postopek proti njemu kasneje prekinilo.
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